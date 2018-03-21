我们最初认识欧阳娜娜，是因为她是一个极有灵气的小提琴家。作为音乐方面的天才少女，她的成绩毋庸置疑的，甚至还拿了全额奖学金。之前媒体报道欧阳娜娜曾陪她姐姐去试镜，结果欧阳娜娜却当场被选中，后来与刘昊然搭档CP，两人配一脸初恋脸，从此欧阳娜娜在影视圈崭露头角。



虽然出名要趁早，可是对初进影视圈的她来说，居然选择了辍学。在与陈学冬主演的电视剧中，演技可是被频频吐槽。甚至有些网友说她是为了钱，花季少女的年纪不去好好学习，却在这演技圈里发展。欧阳娜娜毕竟本来就不是演员，也没经历岁月的磨练，我想，其实我们不必苛求太多 她只是一个还未打磨的小女孩。

后来，她又进军综艺节目，最著名的有《偶像来了》。她与林青霞、朱茵、赵丽颖、谢娜等其她九位大咖共同体验异域风光，娱乐游戏。





真人秀中也是非常可爱，让网友看到她的心无城府和落落大方，综艺中的第一场小提琴演奏会也充分展示了她的才华。真人秀中，到女神情不自禁之处，欧阳娜娜总会贴心的拉起小提琴。





稚气的她可是有着不同凡响的身份，她们三姐妹的颜值都非常高，其中欧阳娜娜最受网友喜欢。欧阳娜娜在娱乐圈资源很好，特别是《偶像来了》第一期节目，林青霞对欧阳娜娜的喜爱网友们都能轻而易举的看出来。不得不说，欧阳娜娜在娱乐圈的人脉还是很广的。





她现在的综艺《王牌对王牌》也是开始受网友诟病，但现在已完全放的开，天真烂漫的性格让不少网友喜欢。





之前，欧阳娜娜参加了《演员的诞生》，综艺中的演技也是被不少网友诟病和吐槽。作为一个拥有一线资源却没有一级实力的人，自然要被网友议论。如今，欧阳娜娜正在海外学习深造，或许就是那么多反对声让她决定再去多学习一些，多成长一些。让我们等待她的列磐重生，期待她的下一部作品吧。