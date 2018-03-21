娱乐圈的情侣分分合合，总是让人悲喜交加。不过2018年好像喜事特别多，不仅仅公开了恋情，而且求婚也成功了。既然恋情这么稳定了，是不是很快就要进入下一个阶段了呢？下面我们一起来看一看，究竟以下的明星情侣，今年哪几对最有可能结婚？



1、李晨和范冰冰

范冰冰单身的时候一直被催婚，很多人以为她一定会找一个土豪，没想到却跟李晨在一起了。在外界不是很看好的情况下，没想到他们的感情却十分顺利，并且李晨求婚也成功了。不过双方都非常的忙碌，一直没有领证办酒席，相信今年必须抽出时间结婚了吧。

2、李冰冰和许文楠

他们两个人在一起已经不少时间了，尽管男方比李冰冰小16岁，但是每次看他们出现在公众场所，都是一副甜蜜恩爱的样子。两个人还经常一起旅游，而因为恋爱之后的李冰冰连工作都减少了，全部的心思都放在个人感情上。也可能是因为自己的年纪不小了，很想走进婚姻，所以这一对虽然没有什么太大的动静，但是很有可能在今年会结婚哦。

3、罗晋和唐嫣

唐嫣一直都是很痴情的女孩，但是却经历了几段无疾而终的感情，自从和罗晋公布恋情之后，粉丝们纷纷送上祝福。很多人都称赞她这次选对了男友，今年会结婚的可能性也非常高呢。

4、李荣浩和杨丞琳

李荣浩是一个非常低调害羞的男人，但是却在自己的演唱会上强吻女朋友杨丞琳，这样的举动让粉丝们尖叫不已，看来感情十分甜蜜。而且李荣浩这几年的事业发展非常顺利，并且买下了豪宅，就等杨丞琳开口答应求婚了。

5、阚清子和纪凌尘

虽然两个人年龄相差五岁，但是从一档综艺节目中可以看出，纪凌尘十分爱女朋友，每次都有办法对付女友的臭脾气。而阚清子也即将三十岁了，一直想要稳定下来。两个人不仅仅十分般配，而且最萌身高差的也是令人羡慕不已，虽然总是会吵架，但是爱情的力量一定是更强大的。

6、马思纯和欧豪

戏外的马思纯很热情活泼，不仅仅演技好，性格也不差。她和欧豪在一起之后，也是各种秀恩爱。两人在微博的互动也十分频繁，看来甜美的感情很有可能进入下一个阶段哦。

7、张若昀和唐艺昕

他们两个人算是青梅竹马了，相恋已经7年。不过一开始是地下恋情，而今全世界都知道他们在一起了，如此登对的情侣感情也十分稳定，双方的事业发展也一直不错，相信结婚的计划也要提前了吧。

8、卢靖姗和韩庚

这对情侣虽然最近才公布在一起的消息，不过韩庚已经34岁了，这个刚刚好的年纪完全进入了结婚最好的状态，而卢靖姗女神范的气质，两个人无论是颜值，还是工作名气，都是很般配的！今年婚结婚的可能性也很大哦。