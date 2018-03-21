提起演员王雅捷，估计很多人都不是很熟悉，但是2003年在赵本山执导的《马大帅》中扮演玉芬这一角色却令人记住了她。





说起这个王雅捷，赵本山跟她的缘分还真不小呢？刚刚从安徽大学艺术学院的表演系出来。就被赵本山物色为小翠这一角色。没想到王雅捷说自己不适合就推荐了另外一位好朋友去出演小翠这个角色。谁也没料到当王雅捷放弃这部剧的同时，赵本山却看中了她这个人，并且强烈要求她出演剧中玉芬这一角色。一开始王雅捷有点紧张本身小翠这个角色对她来说就很具有挑战性了。当《马大帅》这个剧出来之后，反而让王雅捷觉的是一个很大的突破。赵本山也给了她很高的评价：傻人有傻福。

王雅捷除了拍过《马大帅》，还在《我是太阳》中饰演乌云，并且获得21届金星奖的优秀女演员，还出演的《老公的春天》 、 《地下地上》等等，是老百姓公认的女演员 。可能是本身自己处事过于低调，不是很爱出风头的她是公认的底子很好，一直潜心学习后来进入上海戏曲院校学习。





现在这一部剧刷屏了父母的朋友圈，网友评论本年初最感人的一部情感大剧《养母的花样年华》是由杜军执导。在二十世纪为背景下一个养母把三个非亲生的三个孩子含辛茹苦抚养长大的故事。王雅捷领衔主演更是名声大噪起来，现在几个网络平台均有播放。





王雅捷在众多电视剧的出演都能使人物形象鲜活起来。在《马大帅》中的玉芬温婉形象，在《老公的春天》里是一个活泼的小女人形象。不单单是局限这些，王雅捷演绎了许多种不同类型的女性人物，时而淳朴，时而美艳，时而悲情的形象都给观众带来深刻的印象。随着《养母的花样年华》的热播，王雅捷能否凭借此剧再火一把？大家都拭目以待吧。



