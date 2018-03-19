了解蔡依林的人可能知道，她除了大家熟知的歌手之外，还有一个身份就是服装设计师，起初她设计衣服的时候，只有一个想法就是让大家能够买到平价又好看的衣服，所以她成了平牌“72变”的设计师。她的衣品越来越时尚，常年活跃在纽约的时装设计界，今天就来带大家看看蔡依林惊艳全场的十大着装，你最喜欢哪一个？



蔡依林用黄色大衣配上黑色露脐上衣，可以说气场十分强大，再加上Gucci包的点缀，让其性感中透着一丝丝霸气，对于还没有进入夏天的朋友来说，这身搭配可以借鉴借鉴。



个性十足的破洞牛仔衣和破洞牛仔裤的完美搭配，再加上高邦板鞋，减龄又凸显青春活力，完全让人看不出蔡依林的真实年龄，活脱脱一个二十出头的姑娘。



可能蔡依林偏爱大衣搭配露脐装，和粉丝们合照穿的这身也是采用这个搭配方法，露脐装显瘦，大衣显气场，而阔腿裤自然能拉长腿部比例，十分显高。



小西装也能穿出嘻哈风格，不愧是“百变女王”蔡依林了，同样加入露脐元素，采用贴合身体比例的小西装套装搭配，搭配了西装的严肃单调，尽显不一样的韵味。



这套衣服一眼就能给人腿长一米八的即视感，这就要得益于高腰阔腿裤了，高腰遮住小肚腩显瘦，阔腿裤拉长腿部比例显高，灰色与黑色完美结合，时尚不脱俗套。



蔡依林这身黑色长裙可以说是非常性感了，性感的V领设计，把锁骨和胸部曲线修饰的非常优雅，再加上下摆开衩设计，若隐若现中展现性感迷人，充分驾驭了脏辫发型。



水蓝色套装搭配白色露脐装，马甲线清晰可见，充分展现了蔡依林的完美身材，而裤子上的白色蝴蝶结和白色上衣相得益彰，十分有爱，不知道你get到穿衣的小心机了没？



一身黑色性感长裙搭配暗黑系妆容，让蔡依林既显得妩媚性感，又在一举一动间透露着高冷不羁，且不说露肩让锁骨更为性感，黑色波点的搭配让修长的大腿显得尤为吸引人。



棒球帽搭配娇小的脸庞，让其脸部五官更为精致，白色连帽卫衣搭配经典牛仔衣，是减龄的必备神器，而她不拘一格的选择了宽松牛仔裤，看似不羁，其实十分有范儿。



明明想走帅气风格的蔡依林，却浑身透露出性感的魅力，黑色紧身复古裙，完美的把她的身体曲线展现出来，穿出了女性特有的优雅魅力，十分好看。