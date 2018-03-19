近来媒体报道，某女鞋品牌旗下的很多店面都关门了，虽然没有明确地说明情况，但是大家也是心知肚明了。如今该品牌的老板娘回归娱乐圈，她曾出演过多部电视剧，相信大家一定见过她，她就是韩雨芹！



韩雨芹名气真的不算大，长得虽然漂亮可惜却没有特点，不能让人记住。在娱乐圈中甚至连三线明星都算不上，娱乐圈中比她漂亮比她有名气的女星大有人在。但是要数数几个有她嫁得好或者比她努力的还真的少之又少。如今回归娱乐圈被网友嘲笑：豪门也缺钱？





很多人第一次知道韩雨芹是一部《男生女生》的青春校园剧，剧中的韩雨芹清纯而美好，婴儿肥的脸庞更加显得人畜无害。后来和吴奇隆一起主演《少年王》，和郭富城李冰冰主演过《动感豪情》，和潘粤明主演《铁血青春》等等。不久前，韩雨芹与靳东主演的《守卫者浮出水面》热播。总之，韩雨芹的演艺之路都有大咖的陪伴，但是让人纳闷的就是她一直不火





大家都知道，张国立有两个干女儿，一个是著名超女周笔畅，另一个就是韩雨芹。张国立对韩雨芹的宠爱甚至超过了周笔畅，韩雨芹自出道以来，就与张国立合作多达七次之多。在张国立指导的古装电视剧的《济公新传》中饰演“黄月”一角，该剧幽默诙谐，而后合作过张铁林、吴奇隆、钟汉良、吴秀波等等，资源可谓好的吓人，但是依旧不愠不火。





韩雨芹有一条微博就专门表达了对张铁林的谢意，这么多年，她一直记得张铁林的恩惠。如今韩雨芹虽然不是响当当的大咖，但是在娱乐圈中也有了自己不可撼动的地位。





韩雨芹在生活上也有了一个非常爱她的豪门老公陈英杰。陈英杰是任贤齐的同学，现任达芙妮国际控股公司董事会主席，身价几十亿。都说豪门深似海，女星嫁入豪门不易，但是韩雨芹真的是找到了一个能与她岁月静好的豪门老公，希望他们可以一直幸福下去。



