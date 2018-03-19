军旅题材的电视剧一直受众面极广，无论男女，其实很多人心中都有着一种热血的军人情怀，都有着想要保家卫国的光荣梦想。所以，通过军旅题材的电视剧，观众们可以跟随演员一起，身临其境般的体会热血的上战场的感觉，也算圆心中的一个梦想。今天，我们就来盘点一下百看不厌的十部经典军旅剧，你看过几部？







1.《亮剑》

《亮剑》是军旅题材中无法超越的经典，开播至今13年，在各大卫视重播无数次，但众网友仍旧表示对其百看不厌。尤其是李幼斌所扮演的李云龙，创造了一个前所未有、敢作敢当、虽是大老粗却无比神勇的军人形象，深受观众喜爱。





2.《士兵突击》

提到《士兵突击》，大家首先想到的可能是王宝强所扮演的许三多的那张憨笑着的脸。这部剧在当时一经播出便引发巨大观看热潮，其中也汇聚了各路硬汉型戏骨，如张译、段奕宏、张国强等，为我们塑造了无数经典角色，共同诠释了“不抛弃、不放弃”的这一英勇精神。





3.《雪豹》

《雪豹》以九一八事变为故事背景，讲述了富家子弟周文为实现自己的爱国理想，与家人决裂，投入到抗击日本的共产主义事业的故事。在2010年首播时可谓风靡一时，文章精湛的演技也为观众带来了极佳的观看体验，令人热血沸腾。





4.《我的团长我的团》

《我的团长我的团》其实是一部被人忽略的好电视剧，剧中有段奕宏、张国强、张译、李晨等《士兵突击》的原版人马，但不如《士兵突击》所受的关注大。其实这也是一部非常经典的军旅题材的电视剧，讲述了一群来自五湖四海的溃兵的热血英雄故事。





5.《我是特种兵》

特种兵系列的电视剧称得上是部部经典，无论是一开始的《我是特种兵》还是后来的《火凤凰》，都让人热血沸腾。特种兵系列的电视剧让我们看到了特种兵训练时经历的巨大磨难，也让我们看到了他们面对困难是毫无畏惧的英勇精神。

6.《我的兄弟叫顺溜》

《我的兄弟叫顺溜》是王宝强与张国强再次合作的一部军旅题材的电视剧，又是一部令人热血沸腾的抗日题材的军旅电视剧。王宝强与张国强再次出演上下级，让观众大呼过瘾与怀念。





7.《突出重围》

《突出重围》根据柳建伟的长篇小说改编，讲述了我军官兵的热血的战场故事，讴歌了我国战士的伟大精神，一时传为佳话。





8.《中国远征军》

《中国远征军》把电视剧的背景着眼于反法西斯战争中的中缅印战场，通过韩氏家族中不同身份的成员，讲述了中国军人在边境战场上的传奇故事。





9.《红十字方队》

《红十字方队》因为于1994年播出，播出时间较早，所以是老一辈人心中的经典。这部电视剧以大学时期为背景，塑造了一群女大学生英勇爱国的军校女青年形象。





10.《女子特警队》

《女子特警队》是军旅题材电视剧中极少专门描写女性的其中之一，讲述了特警队女子坚守爱国信念，实现青春价值的热血故事。



