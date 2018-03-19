在这个人才辈出的娱乐圈中，不乏一些优秀的演员。有的演员一生都能被观众记在心里，也有的一些演员虽然人气没有那么高，但是演技也很受人肯定。53岁的赵丽娟就是这样一个不算很火但也很优秀的演员。







赵丽娟的艺名叫娟子，也许提起这个名字大家并不知道她是谁。但若是说她是“令妃娘娘”的扮演者，大家应该就知道是谁了。她毕业于中央戏剧学院，是国家一级演员。当她参演《还珠格格》时已经32岁了。

《还珠格格》这部剧可以说是80，90这两代人比较珍贵的童年回忆了。这部剧堪称经典，曾经几乎在每年的假期它都会被搬上电视荧幕。在今年的假期，电视上又播出了这部剧。

同往年不同的是，今年的“令妃娘娘”竟被说成了“心机girl”，皇后和容嬷嬷才是剧中三观最正，性格最直爽的人。网友们纷纷表示，是曾经年少不懂事，原来令妃那么有心机。也许是因为成长教会了大家要多方面的看问题，不过大家还是要保持住最初善良的本心。

娟子因《还珠格格》出名之后，又拍了很多电视剧，1998年，她凭借电视剧《北京女人》获得了2000年度大众电视金鹰奖的“观众最喜爱的演员”。之后出演了《女人不再沉默》和《乔家大院》等电视剧，也获得了不少奖项。当然，近几年她在《欢乐颂》中饰演小包总的妈妈这一形象更是深入人心。

她与丈夫张明智也是因戏结缘，因为工作原因，她很少有时间陪家人，她的亲生女儿还曾把自己看做后妈。如今的娟子已经很少出现在荧屏上了，不过看她的照片，还是那么温柔且年轻，女儿也遗传了妈妈的美貌。

岁月无情，但是对于一个这样热爱生活且温柔乐观的女人，岁月赋予她的更多是温柔!