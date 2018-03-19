加载中…
正文 字体大小：

32岁演《还珠格格》走红，亲生女儿把她当后妈，53岁美成这样！

(2018-03-19 11:40:27)
转载
分类： 娱乐评论

在这个人才辈出的娱乐圈中，不乏一些优秀的演员。有的演员一生都能被观众记在心里，也有的一些演员虽然人气没有那么高，但是演技也很受人肯定。53岁的赵丽娟就是这样一个不算很火但也很优秀的演员。

32岁演《还珠格格》走红，亲生女儿把她当后妈，53岁美成这样！

赵丽娟的艺名叫娟子，也许提起这个名字大家并不知道她是谁。但若是说她是“令妃娘娘”的扮演者，大家应该就知道是谁了。她毕业于中央戏剧学院，是国家一级演员。当她参演《还珠格格》时已经32岁了。

0a6e3c527a1257f39a58e8d4ef08719c

《还珠格格》这部剧可以说是80，90这两代人比较珍贵的童年回忆了。这部剧堪称经典，曾经几乎在每年的假期它都会被搬上电视荧幕。在今年的假期，电视上又播出了这部剧。

u=623246091,1694966508&fm=27&gp=0

同往年不同的是，今年的“令妃娘娘”竟被说成了“心机girl”，皇后和容嬷嬷才是剧中三观最正，性格最直爽的人。网友们纷纷表示，是曾经年少不懂事，原来令妃那么有心机。也许是因为成长教会了大家要多方面的看问题，不过大家还是要保持住最初善良的本心。

093d-fyrhcqz3250821

娟子因《还珠格格》出名之后，又拍了很多电视剧，1998年，她凭借电视剧《北京女人》获得了2000年度大众电视金鹰奖的“观众最喜爱的演员”。之后出演了《女人不再沉默》和《乔家大院》等电视剧，也获得了不少奖项。当然，近几年她在《欢乐颂》中饰演小包总的妈妈这一形象更是深入人心。

1c99-fyrhcqz3250893

她与丈夫张明智也是因戏结缘，因为工作原因，她很少有时间陪家人，她的亲生女儿还曾把自己看做后妈。如今的娟子已经很少出现在荧屏上了，不过看她的照片，还是那么温柔且年轻，女儿也遗传了妈妈的美貌。

5777-fyrhcqz3250931

岁月无情，但是对于一个这样热爱生活且温柔乐观的女人，岁月赋予她的更多是温柔!

IMG_20180316_190942

喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇娱乐圈骑自行车的十大女星，看看谁最美？
    后一篇 >盘点百看不厌的十部经典军旅剧，你看过几部？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有