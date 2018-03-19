在这个倡导低碳出行的时代，骑单车这一出行方式显然受到了很多人的喜欢，且骑单车在这个春风微起的季节，既不会太晒也不会太冷。也有人说单车就如初恋般美好，那明星们骑单车是个什么感觉呢，下面就来盘一盘女星们的单车照，看看谁的最美。

1.杨颖



Baby这回眸一笑既显得活波可爱，又率直大方，原来单车不仅可以用来代步，还可以作为拍照摆pose的工具，自然又清新。

2.范冰冰



范爷骑单车的照片，发丝迎着风微微起伏，把她精致的五官凸显的更加唯美，而围巾的加盟也是非常凸显民国风，十足的民国小姐姐。

3.王珞丹



王珞丹踩着单车，成像效果让她看起来车速超快，正应了网上流行的那句话：风一般的女子，也有不少网友留言说，忽然车速快更拉风，但是女神安全更重要。

4.袁姗姗



袁姗姗这张骑单车的照片十分休闲青春，双肩包、头戴式耳机、运动套装简直就是小年轻的标配，骑着单车，修长大长腿也是让人羡慕。

5.高圆圆



高圆圆不愧是女神，骑着单车的感觉就像是刚进大学遇见的清纯小姐姐，既好看又文静，恰到好处的笑容、简单的衬衫、牛仔裤就足以展现她的美。

6.刘亦菲



神仙姐姐刘亦菲在电影中也有骑单车的片段，刚从图书馆出来，也是白衬衫搭配牛仔裤，给人非常清新的感觉，挺得笔直的背看起来还带有丝丝高冷。

7.杨幂



杨幂骑单车的照片可以用很帅来形容了，一身帅气装搭配不怎么耐烦的表情，给人一种不轻易接近的气场，当然这也是戏中剧情所需。

8.赵丽颖



赵丽颖在《胭脂》中骑单车的造型，温婉可爱，感觉一下让人回到了民国时期，小家碧玉的装扮，恰到好处的表情，赵丽颖把一个民国小姐姐诠释的十分到位。

9.迪丽热巴



热巴在《漂亮的李慧珍》中虽然特意扮了丑，但是骑着单车、头发被风吹到耳后，怡然自得的表情还是掩盖不住热巴的美，不得不说，长得好看的人怎样都美啊。

10.林志玲



林志玲在参加某档活动的时候，素颜出镜，一身专业单车爱好者的造型，感觉完全没有女神架子，反而多了几分亲切。