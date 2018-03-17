娱乐圈里最不缺的就是各路校花校草、各种型男靓女。所以，既有颜值又有内涵且还经得起岁月打磨的女神就很寥寥无几了，但每一个都让人心生敬佩。其中就包括当下热播剧《老男孩》的女主林依晨。30多岁的她，皮肤依旧如少女，吹弹可破。18岁出道至今，从一出道就能挑起女一号的重任，虽然看起来顺风顺水，但背后心酸却鲜有人知。







16岁对于很多人来说，要么是恋爱季，要么是蜷缩在父母怀中撒娇的美好岁月。但对于林依晨来说，不仅要面对离异的家庭，照顾病重的母亲，还要担负起120万的巨额债务。





尽管日子过得很是辛苦，但在林依晨的身上，你很难见到她垂头丧气的模样。倔强的她也坚持不向离家出走的父亲要钱。16岁的她还是个孩子，但还要照顾一个比他还小的孩子，还有病床上的母亲。坚强是她唯一的选择。





后来，为了帮弟弟买电脑，报名参加选美比赛的林依晨凭借着清纯的形象正式出道。对于这个来之不易的挣钱机会，林依晨非常珍惜。在学业与工作之间，她一个都没有落下。据悉，最辛苦的一次是，林依晨三天三夜都没有休息过。





从傻白甜袁湘琴到高冷女神程又青，林依晨时刻在用生命去探索着不同的人物角色。拍一些危险戏，林依晨从不用替身，因此，她年纪轻轻就立下遗嘱了。





生活中的她，是个对自己十分严苛的人。每次拿到的片酬，她只拿一成，剩下的全给妈妈。相比于很多手机控，林依晨更爱看各种书籍。对于生活作息，她通常是9点半就睡，很早就起来。既然有那么多钱了，为什么还对自己要求这么多？





林依晨的回答是：我不想把别人的角色演好，但自己的人生却没有过好。所以，当这样的女孩出现在你身边，怎么能不去敬佩、喜欢呢？