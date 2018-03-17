许多普通人想要成为演员，往往要付出很多努力，甚至有的人在演艺圈打拼一生都没能让多少人记住她，但是也有幸运儿，瞿颖就是其中一个。





瞿颖首先步入的是电视圈，顺利拍完一部电视剧就被琪琴高娃导演选中，出演电影《不要问我从哪里来》的女主角，从电视圈顺利进军电影圈，同年又获得美国超级模特大赛中国选拔赛第二届中国十大名模评选亚军，可以说是上帝的宠儿。







模特和演员双重身份的瞿颖随后接拍了几部电影，但是并没有放弃电视剧和模特，甚至发行了第一张国语专辑《跟着我飞翔》并获得了中国音乐电视大赛优秀奖。





当时影视歌模四栖的瞿颖并没有因为多项发展而偏向一个，失去重心导致事业不稳，而是每个方面都做到完美，斩获不同领域的多个大奖。成名不仅仅是因为幸运，更多的是努力，张艺谋导演也发现了这个多才多艺的女孩，随后，瞿颖出演张艺谋的首部现代都市题材电影《有话好好说》的女一号，也因为此剧出席多个国际电影节，打开了国际知名度。





事业路走的顺风顺水的瞿颖很快又当起了主持人，五路同行，人美事业成功，当之无愧的第一美女。但是随着影视的不断发展，花旦不断崛起，进入中年的瞿颖因为多项发展大不如前，可以说是成也萧何败也萧何。

如今，47岁的瞿颖身材上也发生了很大变化，近期出席活动时，网友大呼不敢相信，这哪里是曾经的第一美女。

瞿颖身材走形的十分严重，手臂上的肉很多，脸也胖了一圈，小腹隐约能看得见，皮肤暗黄松弛粗糙，仿佛经历过阳光的暴晒，早已不见超模风采，果然岁月是把杀猪刀。