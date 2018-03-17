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她们都叫沈月，为什么同名不同命？

(2018-03-17 12:08:14)
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分类： 娱乐评论

娱乐圈同名同姓的不多，这对小美女撞上名，真是——缘，妙不可言。第一个沈月是香港电影黄金年代的娇俏美人邱淑贞一直是影迷心目中的女儿，她的女儿沈月也继承了超强的基因，被称为“最美星二代”。

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第二个沈月，《小美好》的女主蹿红速度也是很快的，短短半年时间微博粉丝已达到600多万，接下来还有大IP新版《流星花园》目测会吸引一批粉丝。

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大众对于两个沈月的宽容度是不一样的。之前一大波针对小美好女主在《流星花园》膀大腰圆的婚纱照的吐槽，有网友表示：之前不知道大S的美好，一对比就觉得简直女神了。而在邱淑贞女儿这边，几乎是一边倒的赞美。为什么呢？

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首先，是曝光度的不同。小美好女主在剧集播出时无数次上热播，网友们都有点腻了；而邱淑贞女儿本来不是圈内人，大家都保持着愉快吃瓜的态度窥视着大美人女儿的生活，自然不一样啦。但邱淑贞女儿一旦出道，也未必能收获所有鲜花，观众真的很挑剔啊。

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其次，家庭背景的不同。网友们对邱淑贞的怀旧感很大程度上会加成到其女儿身上，所谓有其母必有其女嘛。

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而《小美好》女主呢，草根出身，虽然会与网民形成天然的亲切感，但是其举止、仪态、造型一不小心就很容易被嘲。

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另外，就是大家对大长腿的执念呀。《小美好》女主是最普通女孩子的身高，拍戏要垫个木板的，而邱淑贞女儿的大长腿简直可以让人舔屏，谁不爱大长腿呢？

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两个沈月，你会为谁打call呢？

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