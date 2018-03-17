在大家心中娱乐圈谁才是你心里一直的男神呢？是当下炙手可热的小鲜肉吴亦凡，还是痞气有性格的余文乐，亦或是给我们带来无数经典作品的古天乐，等等。不过今天要说的一位男神，都不是上述提到的名字，而他就是出道已经三十有余年，无论是爷爷奶奶还是爸爸妈妈都说长得帅气的一个男神——陈道明。



这位一向行事低调，一心只想好好演戏的陈道明先生，在2018年新年开始也上了一次热搜，原因就是他在冯小刚组织的大年初一宴会上爆粗口，不知情的朋友可以要说了“都冒粗口了，还算什么男神”。

如果知道原因，大家就不由自主要为他点赞了。当时冯小刚导演在大年初一与老友陈道明、葛优等大佬，当然还有刚热映电影《芳华》的主角苗苗等人欢聚一堂，像这种聚会难免会喝酒，当时的气氛也是十分热烈，不一会儿，冯小刚导演拉着苗苗的手，说想让她为大家跳上一支舞，好让大家知道为何苗苗能胜任《芳华》的女主。

明明是冯导为了让苗苗在众人好好表现一下，只是奈何苗苗穿着高跟鞋不好跳，且衣服也不大合适。这时候陈道明就出来为苗苗解围说道：“小刚，我觉得人丫头做为演员，在这种场合跳舞不太合适，第一呢，她穿着高跟鞋，不便跳”，话还没说话，有人起哄到：比划比划也行啊。话音刚落，陈道明一个起身说：“你TM没见过跳舞啊”。

这个聚会现场的视频一经Po出，不少网友纷纷为陈道明打CALL，称他为君子、男神等，顿时冒出来一大批明叔的粉丝。

就是这样一位敢为新人打抱不平的男神，拥有着直率、有话直说的耿直性格，他敢在《归来》新闻发布会上对没看过电影就来采访的记者说：“没看过怎么聊啊，没看过你们问什么呀”；也敢在公开对年轻演员送四个大字“寡廉鲜耻”；也敢在记者问及他和巩俐合作的感受后，直接反问作者：“你这么有文化的人怎么会问这么蠢得问题”等等。

而他身在娱乐圈也敢怼娱乐圈，但是却没人敢不服，反而随着岁月的沉淀，他越发成为多数人心中的一代男神，那是因为他有实力有品格有令人敬佩的精神。他出道30多年，拍戏的时候从来不会坐下，因为他觉得站着才能保持亢奋，才能演好戏。

除此之外，他在拍戏期间从来不会脱下自己的戏服，为了找到剧中人物的精髓，在家也穿着戏服摸索找人物的感觉。正是因为他对演戏的执着、负责，无论是《末代皇帝》里面的溥仪，还是《围城》方鸿渐都把人物诠释的出神入化。

就连原小说《围城》作者也特意写信对陈道明说：你让我看见了一个活的方鸿渐。他从来不因为片酬拍戏，而是因为剧本。

就拿张艺谋的《归来》来说，因为主角像自己的父亲，而他也把父亲形象完美诠释给大众，他演《唐山大地震》，因为自己当年就是地震的亲身经历过，用他自己的话来说：“我只是个戏子”。

如果说“金鹰奖”“飞天奖”“金鸡奖”等大奖的最佳男主角是对他演技的肯定，而我更愿意相信“国家一级演员”是他当之无愧的称号，同时他还是广电总局颁发的优秀电影表演艺术家。

陈道明的故事两天两夜都讲不完，最后用一句话形容：他是当之无愧的男神。