上世纪末的中国影视圈技术可能不先进，但是却催生了许多经典影视剧，成为一代人的回忆，但是，随着时代的发展，那些红极一时的演员们渐渐被夺去了风采，他们选择了不同的道路，有人隐退有人转向其他行业也有人在影视事业上红红火火，今天，小编就带大家来看一看上世纪末最辉煌的八大男演员现在在做什么，你还记得谁呢？



1.唐国强





唐国强出演的角色大多数是历史剧和战争剧，大家对他饰演的角色印象最深的应该就是毛泽东。唐国强是属于大器晚成一类，年轻时出演多个角色反响平平，但是步入中年以后，频频拿奖，现在66岁的他依旧活跃在荧屏之上，参加《王牌对王牌》、《声临其境》等综艺节目。

2.于洋

看名字大家可能不认识于洋，但是喜欢看香港影视剧的肯定认识他。70年代的于洋多出演功夫片，后来因本身喜感十足，多出演一些奸诈小人或幽默喜剧人物。于洋出演的角色很多但是可以称之为代表作的很少，奇迹的是，几十年来于洋仍以不温不火的节奏活跃在银幕之上，2018年1月仍有新作与大家见面。



3.王心刚





王心刚先后出演《知音》、《红色娘子军》、《永不消逝的电波》，被多个电影节授予终身荣誉奖，当的起“德艺双馨”的夸赞。硬朗的五官，被许多人称之为“梦中情人”、“电影偶像”，放在现在也是男神一样的存在，但是在1981年获得百花奖最佳男主角后便慢慢淡出了公众视野，彻底远离了演艺界，二十年后才在《我的长征》中亮相。现实中的他并不像影片中那样风流倜傥而是一个沉默的人，他本人也表示现在只想做个普通的老人，每天锻炼锻炼身体。

4.达式常





达式常是个执着的人，认准了就去做，喜欢电影，就想办法多看电影，自己琢磨演技，当然这份努力也赢得了众多导演演员观众的认可。文革后是达式常演艺事业的黄金时期，为大家带来了许多精彩的作品，如《春苗》、《燕归来》、《他们在相爱》，但是从2011年以后，达式常就没有官方消息传出来了，有传闻去世也不知是真是假！

5.郭凯敏





在上世纪末郭凯敏出演了多部影视剧，给大家留下了深刻的印象，但是随着新生代演员的崛起，郭凯敏的演艺路也发生了变化，并没有像同期演员一样追求正剧，而是在多部都市剧、言情剧中出演父亲一类的角色。

6.周里京





毕业于北电的周里京拥有自己独特的表演风格，但是作品大多数集中在上世纪末期，进入新世纪鲜少有让人深刻的作品出现，相比于同期人来说有些后劲不足，后投身于教育事业，是一位真诚、专业的好老师。

7.朱时茂





大家对朱时茂印象最深的就是他和陈佩斯的小品了，每一个都是那样精彩，但是你知道么？朱时茂出身影视圈，凭借《牧马人》成为一代人的梦中情人，之后与陈佩斯搭档小品，事业向前迈了一大步，但是不再参加春晚后，消息就少了很多，近两年有在综艺节目中出现。

8..姜文





从演员到导演，姜文每一种职业都做的很好，给大家留下了深刻的印象，如今，在上世纪八九十年的男演员中名气最大的应该也是姜文，他以独特的魅力和满腹才华精湛演技征服了无数观众。2018年姜文还在努力，执导并主演的民国三部曲第三部《邪不压正》定档暑假，你期待么？