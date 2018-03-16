娱乐圈从来都都不缺少美女，要向成为明星出人头地经常得跟导演打好关系，有导演特别是知名导演捧，那么成名的机会也就多了些。比如美女演员陈红嫁了导演陈凯歌，当年可是演了不少电影。导演因为工作的关系跟形形色色的美女打交道，成为美女们巴结的对象。乱花迷人眼，这些年就有不少导演的桃色绯闻被曝光。







1、张扬

这段时间比较火爆的就是“张扬”事件了。作为一个文艺女青年，写了7000字的长文，表示爱上了导演张扬，并且在朋友圈中丝毫不掩饰自己对张扬的关心与爱意，甚至还说不在乎张扬结婚了还有了孩子，自己仍然是爱张扬的。而这个文艺女青年，一直觉得自己是三毛，而张扬就是荷西。然而一切有待考证。





2、朱时茂

朱时茂前段时间去过《王牌对王牌》节目，节目中发了他20岁的照片，俨然一个大帅哥。但就是这样的大帅哥，如今50多岁的年纪还被人拍到和年轻女孩举止亲昵，而这个女人显然不是他老婆。作为一名小品导演，朱时茂的才能是众所周知的，却被拍到这样的照片引发轩然大波。





3、张纪中

张纪中可是知名导演。他一直以来都有绯闻，但是真实性都有待考察。前段时间他的家事就闹得沸沸扬扬，妻子公开指责他与小31岁美女有染。后来演员傅冲又对外说张纪中选角有黑幕。





4、杨德昌

娱乐圈中，歌坛天后蔡琴与导演杨德昌的那一桩十年无性婚姻可谓是无人不知，无人不晓。可是就是这样一个女人，花费了自己最好的十年光阴却换来杨德昌的无情，频繁出轨，最终杨德昌还公开表示与蔡琴的十年婚姻是人生中最难熬的日子，真是令人唏嘘不已啊。





5、陈国熹

陈国熹和叶童这一对也是让不少人无法理解的。众所周知，导演陈国熹经常被传出绯闻，被媒体曝光的出轨就有八次，但是叶童依然保持沉默，她觉得既然老公愿意用谎言去欺骗她，就表明她老公还是在乎她的。这种想法当时也是让不少人说她是傻女人，谁能忍受自己老公出轨八次呢？





6、文章

文章与姚笛关系不浅，当时可是被网友骂的狗血淋头，不仅仅是男方，连姚笛都被全网黑，成了人人喊打的小三，如今三人都没什么联系。文章选择回归家庭，但不得不承认，文章当导演对待电影的态度还是敬业的，如今姚笛也有了自己的男朋友。

7、张艺谋

巩俐与张艺谋恐怕不能简简单单用绯闻来概括，他们两人可以说是艺术的化身，彼此相互成就。张艺谋导演知道巩俐美的所在，电影中也是极力的挖掘，他们两人的羁绊，不同于小情小爱，而是情感艺术的大爱。不过从前张艺谋爱上巩俐却是不争的事实，可惜巩俐最后也未能上位成为张夫人。





8、徐峥

徐峥是从演员出身，然后自己拍电影当导演，而且还做得挺成功。电影《泰囧》、《港囧》那部不是上座率极高的电影，让徐峥赚得是盆满钵满。当年徐峥跟老婆陶虹是因戏结缘。那时候徐峥还没什么名气，很多人觉得陶虹是一朵鲜花插在了牛粪上。两人婚后有一个女儿。可徐峥却被爆出跟神秘女共度良宵。之前徐峥也多次被媒体拍到跟年轻女子出入夜店，网上也有很多关于徐峥出轨的绯闻报道。





9、王安全

我们知道导演王安全之前因为嫖娼被捕，当时很多人都很奇怪，张雨绮是多么美丽的一个人啊，王安全居然舍得放下家中老婆出去？而张雨绮对于这段恋情也是很认真的，直言第一次看到王安全就感觉他是孩子的父亲，如今，不禁为张雨绮感到可惜啊。





10、 彭顺

彭顺没什么名气，可他的老婆却是很有名的灵气女演员李心洁。两人育有一对双胞胎。可彭顺多次被媒体拍到出轨的照片，又是跟嫩模当街拥吻，又是甜蜜喂食的。他出轨的报道婚前婚后都有。不过李心洁却对这些报道视而不见，选择原谅老公。

导演这个身份是注定要接触很多美女的，有的导演可能与演员因戏生情，但并不是每个导演都是这样的。在大部分情况下，导演是挖掘演员潜力的伯乐，所以，演员们还是要了解这一点的。身为导演自然少不了别人的巴结，这时候如果每个导演都能把握分寸，也就不会有所谓的绯闻了！