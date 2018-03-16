娱乐圈长得好看的女明星真的很多，但是经历过岁月的磨练却还能保持少女感的女星就不多了，但是却总有一些超过我们意料之外的惊喜！她们用少女感的笑容，来了一次逆龄生长的体验！下面我们一起来看看娱乐圈女星谁最有少女感？



1、许晴

许晴的少女感好像是天生自带的一样，如今已经47岁的她，还是可以跟20几岁的小女生一样，拼命的卖萌嘟嘴，而且看起来一点也不做作，让很多人都开始羡慕，许晴的青春期真的好长啊！

2、赵丽颖

赵丽颖165的身材十分标准，尽管已经30岁了但是还是那么有少女感，甜美的五官虽然不是标准的瓜子脸，但是却靠着这张被俗称为包子脸的女星，成为了粉丝眼中最甜美的宝贝。





3、陈妍希

陈妍希一直是娃娃脸的代言人，即使是当了妈妈依然可以演高中生，并且也只有她一脸少女的气息，更容易深入人心了。演沈佳宜的时候，陈妍希已经29岁了，但是穿上高中制服的样子，和比自己小10岁的柯震东谈恋爱，还是显得很少女哦。





4、张雨绮

张雨绮是周星驰的御用女主角，性感的身材外加清纯的五官，瞬间圈粉无数！即使已经嫁为人妇，成为母亲的她，嘴角上露出的笑容依旧很少女。身材也没得说，并没有随着年龄的增长而萎靡，反而更加别有韵味！

5、陈意涵

陈意涵之前晒出自己18岁的照片，跟已经36岁的她相比几乎没有差别，十几年还能够保持天真浪漫的少女感，真的很难得！一双大大的眼睛，外加脸上的笑容，少女的气息更活力四射。

6、林依晨

林依晨从小出生环境不好，但是却凭着自己的努力，成为了台湾偶像剧的女王，而少女感的气息和可爱的娃娃脸，也让人感觉到亲切甜美。如今已经36岁的她，每次出现在镜头前，还是很甜美可人呢。清新的淡妆把她可爱自然的五官完全凸显，减掉婴儿肥少女感却一点没有流失，配合上她的自信笑容还是印象中那个认真执着的湘琴。

7、李沁

李沁给人一种甜美温柔的感觉，修长的美发乌黑发亮，外加白皙的肌肤，显得更稚嫩哦。扎马尾的样子充满着动人的少女感，跟差不多年纪的女明星在一起，她显得更清纯恬静！





8、刘亦菲

刘亦菲精致的五官带着一种古典美的气息，不过这些年过去了，在她脸上似乎看不见岁月的痕迹，雪白的肌肤和甜美的笑容，每次撩动秀发的时候，都显得十分少女！

9、钟丽缇

钟丽缇虽然有了三个孩子，不过能够迷倒一位大帅哥，没有一个动人的容颜又怎能做得到呢！出生于加拿大的她，身材动人，两双炯炯有神的大眼睛，带着一点混血的韵味，少女的气息感撩动人心。

10、巩俐

巩俐是谋女郎，因为一部电影《红高粱》而大红大紫，如今已经年过半百的她，依旧沉浸在甜蜜的爱情里，有着东方女性的眼神，仍然保持着少女感觉！享誉”最美东方女人“且被香港媒体奉为“港台八大天后”、被台湾媒体封为“四大电影女皇”美誉的华人明星。