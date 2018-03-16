她会唱歌，唱的是电影主题曲。她会演戏，表演很有张力。娱乐圈是个很奇怪的地方，圈里的帅哥美女数不胜数，明星们各有所长，当然更不缺乏能歌善舞演技好的美女明星，夏筠妍就是其中的一位。







不知道只听名字，大家能不能立刻想到她，但是相信大家都看过由徐峥、王宝强主演的贺岁档喜剧电影《人在囧途之泰囧》，而夏筠妍就是《泰囧》主题曲的演唱者，她为电影《泰囧》演唱了主题曲《泰国传奇》和插曲《我要和你在一起》。

夏筠妍原名夏倩，毕业于上海电影艺术学院影视戏剧专业，2005年，19岁的她以《我型我秀》参赛选手身份出道，曾获得过"全国阳光少年"才艺大赛金奖。夏筠妍曾参加过央视《新视听》栏目演唱并获得实力新秀称号， 曾参加过中央电视台"五个一"工程颁奖晚会与蔡鸿基、梦鸽同唱一首歌。

大家应该对夏筠妍参演的影视作品也熟悉，因为她曾在《我们都是坏孩子》中饰演angela而大受欢迎，虽然有点不良，却深受年轻观众追捧。她代表作品有《狠毒的爱》和《人再囧途之泰囧》的插曲——《我就要和你在一起》，同时该插曲获得东方风云榜十大金曲奖。

外表青春可爱的夏筠妍说：“唱歌可以让她变得心情好”。可不，只要是做自己真心喜欢的事，都会开心的。当初天生一副楚楚可人模样的她，已成功签约上腾娱乐公司，力求成为一名真正的歌手。让我们一起期待她一步步走向成功，早日火起来吧？



