娱乐圈明星不是我们印象中只会抠图、面瘫、当花瓶的存在，好多明星拥有外人无法知晓的技能点——画画，好多还画技惊人，下面盘点一下娱乐圈那些会画画的明星，你最欣赏谁？



1、周慧敏



老牌玉女掌门人周慧敏真的当得起才貌双全一词，毕竟是给倪匡当儿媳的人啊！其绘画作品不管是人物刻画还是立意，都是非常不错的。如此佳人，刻薄的亦舒师太也挑不出什么刺儿吧！

2、李嘉欣



曾与周慧敏老公恋爱、被亦舒写进书里的传奇美人李嘉欣，嫁入豪门之后也没有放弃培养自己的爱好，健身、绘画样样来，画画也技术越发纯熟。

3、张馨予



拥有妖艳外表的张馨予，一开始画画起来，也是岁月静好的清纯模样，很多网友表示看到她画画都被吸粉了。你呢？

4、佘诗曼



曾经的TVB花旦佘诗曼现在淡出镁光灯，开始享受生活模式，画画的模样很是认真迷人。

5、周杰伦



周杰伦之前每次发专辑之时，就有乐评人跳出来说“江郎才尽”，时间流逝这些乐评人不知去哪里，周杰伦成了大家眼里的小公举、女儿奴，他为女儿作的画创意十足，还是那个才气四溢的Jay。

6、五月天阿信



五月天阿信一直都是才华担当，对于美往往有独特的见解，这幅画你爱上了吗？

7、陈道明



谦谦君子陈道明除了是老戏骨以外，其画作也有别样的君子之风，风格很有古中国意蕴，画作如人啊！

8、徐锦江



不错！童年阴影拜月教主徐锦江，画技可以说冠绝娱乐圈，作为关山月的关门弟子，一幅画能拍卖出80万的高价，还以专业的画家身份开了画展，可以说非常精彩的人生经历了！