因为《金陵十三钗》这部电影而走红的倪妮，不仅仅拥有实力的演技，而且身材就像是衣架子一样，穿什么衣服都显得充满了独特的气质。但就是这样一位颜值与实力兼具的“谋女郎”，几年之后却输给了周冬雨。







之前都算不上流量担当的周冬雨，近几年的发展却更为惊人。不仅仅获得了影后，而且每一次表演的作品所带来的口碑，都在证明着她的演技。而对于倪妮来说，《金陵十三钗》这部剧结束之后，基本就没有什么其他更令人记忆犹新的新作了。

反而是她的恋情更令人注目，倪妮与冯绍峰因为共同出演《我想和你好好的》而擦出爱的火花，两个人相恋三年，感情看起来十分幸福甜美，本以为快要修成正果的时候，却传出了分手的消息，最终两个人也公开承认了分手的事实。

当恋情不顺利的时候，幸好倪妮开始专注于个人事业的发展。不论是后来出演的《28岁未成年》、《等风来》，还是《匆匆那年》，倪妮一直在尝试着全新的挑战，也告诉了大家除了风情万种的女人之外，她也可以文艺，可以放肆，还甚至可以走搞笑路线。

也因为《等风来》这部电影，让倪妮再一次遇见爱情。很快她和井柏然的恋情就公开了。不过也许是因为经历了一次失败的恋情，所以这次的倪妮相当低调，就连旅行约会都是分开走的。而且与井柏然的微博互动也没有像跟前男友一样频繁有爱。





陷入爱情的女人总是会比较盲目，近几年倪妮也没有什么更精彩的作品带给大家，而作为实力派的谋女郎周冬雨来说，算是很敬业了。出道多年虽然有绯闻，但是她基本还是把事业放在第一位哦，难怪人气越来越高了！