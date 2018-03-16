近日，广为人知的物理学家霍金去世了，有人缅怀说2018年是伟大时代消亡的一年。在演艺界2018年新年伊始，很多星光熠熠的明星不幸去世，让人无限感慨。下面我们一起来看看2018新年伊始不幸去世的十大明星，谁最让人惋惜？

1、李艾佳

3月6日，演员李艾佳因突发病征于北京家中去世。李艾佳1982年9月9日出生，毕业于黑龙江省艺术学校，中国内地女演员。曾出演过多部影视作品，主要作品有《手心手背》、《中国结》等。还曾获得第一届中国（三亚）国际电视广告艺术节金椰子奖金奖（电视广告片表演奖）。

2、李菁



有着“娃娃影后”美誉的李菁60年代红极一时，后因亲人先后离世备受打击，再加上投资不利多年财富一场空，且沾染赌博，人生大起大落，过得非常不如意。暴毙在家，身体腐烂无人知，享年69岁。

3、美黛

据台湾媒体报道，79岁的资深歌手美黛因演唱经典名曲《意难忘》走红，近年来致力于教唱事业，两年前曾传出昏迷5天5夜的消息。虽然美黛病情一度好转，但1月29日因肝内胆管癌离世。

4、桃乐丝



备受喜爱的欧美经典乐队小红莓主唱桃乐丝因病去世，享年46岁，去世前几个月高晓松还去拜访过她。事发突然，使全世界的乐迷都悲伤不已。

5、希里黛玉

2月24日，印度国宝级女星希里黛玉（Sridevi Kapoor）在迪拜参加亲友婚礼期间，因心脏骤停去世，享年54岁。希里黛玉是童星出身，4岁踏足影坛。50多年来，她主演了超过150部电影，知名作品有《印度先生》和《一生与瞬间》等，多次获得印度电影观众奖（Filmfare）最佳女主角奖项，在宝莱坞堪称传奇。





6、李心敏

被称为“父亲专业户”的李心敏，一个个朴实温暖的父亲形象深入人心，参演了《金婚风雨情》、《今生欠你一个拥抱》、《咱们结婚吧》等千余部影视剧，享年67岁。





7、丁广泉

相声大师侯宝林先生的弟子丁广泉去世，享年73岁。老先生不仅培养了多位相声界后辈，还于1989年招收外国弟子，促进文化交流。





8、乾德门

因《新白娘子传奇》中“法海”一角广为人知的乾德门于台湾病逝，老爷子生前不仅是老戏骨，还给观众们带来了许多欢乐。老先生一路走好。

9、王苗

还处于上升期的演员王苗于2018年1月1日病逝，他曾出演《谁的青春不叛逆》等作品，眉目俊朗，真是可惜！

10、马克·沙林



美剧《欢乐合唱团》演员马克·沙林于1月自杀身亡，年仅35岁，让人感叹：带来欢乐的人未必拥有欢乐。