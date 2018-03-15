自从关晓彤与鹿晗公开恋情之后，关晓彤的一举一动都备受瞩目。比如经常以关晓彤素颜上热搜，败坏路人缘。关晓彤号称“国民闺女”，却被网友喊话“国民只认杨紫”，但是最受网友诟病的还是其造型与蜜汁审美。早前，记者问关晓彤怎样演好玛丽苏之光之类的角色，关晓彤没有回避，很直接的说出：我本身就是玛丽苏之光，还用演吗？网友纷纷表示：玛丽苏，每次出场都很闪亮哦！说好的“玛丽苏之光”呢？

1、黑白配





黑白配是最不容易出错的经典搭配了吧，但是关晓彤团队却制造出了白纱裙+黑裤的造型，引起了网友一大波的吐槽。但是关晓彤心态很好，回应称：如果很一般，下次再改。

不过团队的精修图还是很好看的，毕竟脸小头小、五官蛮精致，加上团队的鬼斧P工，能不好看嘛？

2、直筒裙

这个造型完全没有亮点啊，不仅失去了少女感，由于隐藏了腰线还显得格外臃肿，白瞎了这大长腿呀！

3、缝纫机

这算是古装剧中里程碑一般的造型了，没有什么形容词比“缝纫机”更贴切的了，看了剧网友都开始担心关晓彤的颈椎了，头发比脸还大是什么神体验？

4、粉红蛋糕裙

也许是为了凸显“少女特质”，造型团队使用了大面积的粉红色，还是亮度比较高的那种，加上层层叠叠累赘的蛋糕裙式样，整体让人无话可说。

5、bling bling公主风

关晓彤很喜欢这种bling bling的浪漫公主风哦，不过网友也批得很犀利：城乡结合部名媛淘宝风。

6、暗黑少女

关晓彤因为头脸太小，很不适合扎得紧紧的马尾，整体会显得很失调，就算是黑色也会使身体壮了一个size。

7、随意款

别的女明星都在机场拼命凹造型，关晓彤却随意套了图案过于花哨的卫衣和大棉袄，保暖是真的，不好看也是真的。

8、抹胸款礼服

关晓彤骨骼比较大，抹胸款礼服极为不适合她，显得头身比太不和谐，而且过于成熟性感的风格与其气质也很不符。