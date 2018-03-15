这个年头，做女人是越来越难了。很多的男孩子长的白白嫩嫩的，清秀的很，打扮起女装来，一点都不比女孩子差。我们都知道，男生的身材普遍比女生魁梧，可是身材纤瘦的男孩现在也不在少数，甚至有的男生腿比女孩子的都好看！下面我们一起来看看娱乐圈腿细的男明星，你最喜欢谁？



1、刘昊然

刘昊然可以说是小鲜肉中的扛把子了，不仅颜值在线，演技也是很厉害。在《唐人街探案》中，他扮起了女装，短裙下面的小细腿真是惹人注目，和肖央形成了鲜明的对比。

2、雷佳音

“前夫哥”最近着实火了一把，不过大家对他讨论最多的，除了演技，就是大头了。殊不知，雷佳音的腿也是很能打的！他的腿又长又直，让人羡慕！

3、王俊凯

TFboys的队长王俊凯现在是北京电影学院的一名新生，据说他平常上课很认真呢。从刚出道的稚嫩，到现在的成长，他的身高也是不断的窜长，腿更是长得快，有粉丝说，王俊凯脖子以下全是腿！

4、王源

王源一直是很可爱的形象，是那种让人心生保护的类型。他的皮肤白嫩，腿型也很好看，漫画腿说的就是他这种类型的吧！

5、易洋千玺

一年一度的艺考季，这次轮到了易洋千玺。易洋千玺现在越长越帅，时尚资源非常好。他拍出的时尚大片也是俊朗十足。他凭借细长的腿加入了腿精的行列！

6、吴亦凡

吴亦凡不仅爱说“freestyle”，自己的生活也是非常的自由。他经常出去度假，度假时候拍出的照片无不展现着自己的大长腿。不过这也是正常的，毕竟187cm的身高不是吹的。

7、陈伟霆

陈伟霆歌手出身，但是现在的影视资源也是数不胜数。陈伟霆长着一张大哥哥的面孔，却有着小姐姐的细腿，连他自己都说，很遗憾自己不是女孩！

8、黄子韬

最近《谈判官》正在热播，霸道总裁黄子韬也是圈粉无数。之前参加《真正男子汉》时候的露腿镜头真是让人过目不忘，婀娜的身姿真是千娇百媚的感觉呢！

男孩子们的腿都这么细，让女孩子还怎么办啊！连小编都羡慕嫉妒恨了呢！各位小伙伴们，你们最喜欢谁的腿呢？