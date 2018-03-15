近日，舒淇在采访中自曝小时候的她因为长相被自己的母亲嫌弃长得很丑，用舒妈妈的话就是“怎么会有人长得像你那么丑”。敢那么吐槽自己孩子的，也不愧是亲妈了。







舒淇也在采访中表示小时候自己的头发就是自然卷，五官也不像洋娃娃一样完美，就连自己做模特的时候也被指样子长得奇怪。





但是舒淇却并没有因此自卑，反而以自己的长相为特色，努力的成长着。正因为她充分的自信让她很有气质，在20岁的时候被导演王晶发掘，开始了自己的演艺之路。

而她也用实力证明了自己，刚演电影就拿大奖，如《洪十三妹》获得了台湾电影金马奖最佳女主角，再如《色情男女》连获最佳女配角、最佳新人奖两项奖项。

在她25岁那年，美国《时代周刊》找到她做了专访，并作为了那一期的封面人物。

她稳打稳实的演戏，无论是《红拂女》里的侠女，还是《非诚勿扰》里的梁笑笑，她出场给人的感觉都堪称惊艳。

她也用她独特的方式告诉世人：她长得不奇怪，且美。2008年的时候，舒淇担任了第58届柏林国际电影节评委，来年2009年又担任了第62届戛纳国际电影节评委，连续两年挑大梁，可见外界对她实力的肯定。

如今的她才41岁，虽然前一阵子她因为面部过敏的原因表示暂退演艺圈，但是粉丝们还是表示会一直等她回来，毕竟脸对于明星来说很重要。最后，希望舒淇早日归来给我们带来更多好作品。