“飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳”金庸的小说不仅仅是武侠界中响当当的著作，也是永不过时的经典，而正是由于金庸的武侠小说传阅量极高且故事情节精彩、人物性格丰富，所以金庸的大量作品都被翻拍成了电视剧，也捧红了不少女明星。今天我们就来看看金庸剧捧红的女星，她们现在都怎么样了？

1、李若彤



一袭白衣，一对充满灵气与深情的大眼睛，李若彤所扮演的小龙女是许多人心中无法超越的姑姑形象，很多人都一致认为，无论后来翻拍多少次，只有李若彤才是真正的小龙女。最近李若彤再次扮演小龙女，上演了一波回忆杀,尽管李若彤已经年近50，但风姿仍然不减，仍旧惊艳全场。





2、黎姿



黎姿年轻时也是一代女神，她曾在TVB的《倚天屠龙记》中饰演过赵敏一角。不过黎姿的感情生活并不顺利，在经过几段波折后，她与商人马廷强结婚，同时在2008年宣布全面退出娱乐圈。





3、高圆圆



高圆圆正是凭借金庸的《倚天屠龙记》而受到的广泛关注，她在其中饰演心狠手辣的峨嵋派第四代掌门人周芷若，一出场就惊艳众人。而如今的高圆圆不仅事业顺利，而且爱情生活也非常美好，与赵又廷的恩爱生活羡煞旁人。

4、翁美玲



翁美玲简直把《射雕英雄传》中黄蓉的古灵精怪劲儿给演火了，她也创造了无法超越的经典形象。但令人遗憾的是，如此美丽的女子早早的便香消玉殒了。她于1985年在家中煤气自杀，享年26岁。

5、贾静雯



贾静雯也曾因为《倚天屠龙记》中的赵敏而惊艳四方，她的赵敏与高圆圆的周芷若成为很多人心中无法超越的经典。而如今的贾静雯，生活甜蜜幸福，还有两个非常可爱的小女儿，可以说把生活过得非常美好了。





6、刘亦菲



现在一提起刘亦菲，大家对她的称号就是“神仙姐姐”。而这个称号正是来自于刘亦菲在《天龙八部》中小龙女的扮相。虽然李若彤的小龙女在许多人心中是难以超越的经典，但刘亦菲版也仍旧仙气十足。只是如此女神的刘亦菲前一阵子刚被曝出与男友分手，至今单身。

7、许晴



许晴可是金庸剧中响当当的女神人物了，曾在《笑傲江湖》中出演任盈盈一角。而如今的许晴仍旧一脸少女的模样，只可惜她始终是单身。

8、朱茵



很多人只记得朱茵的“紫霞仙子”，但其实她在金庸剧中也有过十分惊艳的表现，她饰演的黄蓉也灵气十足。而如今的朱茵与老公的生活也十分幸福，女神依旧。



