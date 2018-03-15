娱乐圈中从小就学习舞蹈的女明星很多，不仅仅气质好，演技也不差。但是能够持续走红的明星并不多。8岁就开始学习舞蹈的沈佳妮，有着不错的家庭和父母，也因为从小家境不错，爸妈对于女儿的艺术修养十分注重。小时候沈佳妮还被上海市艺术体操队的老师看中了，从此便开始了个人的8年体操艺术生涯。



后来，沈佳妮顺利考上中央戏剧学院，唐嫣和文章都是她的同学。但她却没有像班上的同学一样幸运，2003年的时候才被海岩看上，出演了《平淡生活》，正式进入娱乐圈。沈佳妮事业顺利的时候，应该是2009年参演了《西干道》，因为在片中出色的演技获得了东京国际电影节大奖。

不过后来，沈佳妮就很少出在大荧幕上了。即使出道13年，但是作品却不是很多，人气也一直不温不火。其实在娱乐圈中能够做到像她这样有原则的女明星真的很少，能够抵抗住诱惑不接一些自己不愿意拍的戏，需要很强的内心承受力。沈佳妮也直接回答了记者的问题，她不想做明星，而只想做一名演员。曾经自己因为遭遇潜规则的事件，一度给个人事业带来了很大的影响。不过这些年过去了，虽然少了名气却忠于自身的清白，真的很值得。

沈佳妮与陈思成一起拍过电视剧《爱是一颗幸福的子弹》，网传当时两个人陷入了热恋当中，这也是她第一次与娱乐圈的男星交往，不过后来也因为陈思成被传言太花心，这段恋情也告终了。对于当时的沈佳妮来说，不仅仅事业不顺心，连感情也走进了低谷。爱对了是爱情，爱错了是青春，她虽然失去了一个错的人，但是很快就遇到了真爱。

2013年她嫁给了朱亚文，低调地举办了婚礼。不久后，两人还生了一个可爱的女儿。朱亚文到底有多爱沈佳妮呢？直接被网友称呼为老婆奴，两个人的微博互动非常甜蜜有爱，那种真真切切的幸福感，令人羡慕。再看看陈思成经常被爆绯闻，让人为佟丽娅叫屈。这样看来，沈佳妮算是嫁对人了！