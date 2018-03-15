娱乐圈明星分手已经是见怪不怪的事了，不过作为公众人物，从公布恋情一直开始就比较受外界的关注，分手更是让人唏嘘不已，2018年才过去四分之一不到，其实就有很多明星被曝出分手传闻一事，也是让人觉得蛮可惜的，下面就来一起看看新年伊始被曝分手的10对明星，哪对最让人惋惜？



1、容祖儿和刘浩龙



已经交往五年的容祖儿和刘浩龙近日也被曝出分手的传闻，据说容祖儿的母亲今年身体状态不怎么好，容祖儿希望自己能全身心照顾母亲，而刘浩龙则选择在事业上突破一下，两人交流后表示和平分手，重新做回朋友。



2、刘亦菲和宋承宪



今年一月份宋承宪并表示两人因为繁忙的行程而与2017年末分手，两人2015年被曝出感情，如今表示和平分手，原因是因为形成原因聚少成多，不过粉丝们听闻这个消息，纷纷表示：终于等到今天。



3、张俪和朱镇模

刚出演完票房不错的《捉妖记2》，张俪在不久就宣布自己和韩国明星朱镇模分手的消息，两人因为合作《亲爱的 对不起》而因戏生情，如今双方工作室声明的原因都是因为聚少离多，看来跨国恋情还是不怎么好维持的啊。

4、林峰和吴千语

关于林峰和这个与自己相差14岁的混血女友吴千语也是一直分手传闻不断，近日被曝出林峰遭父母相亲一事，而其经纪人面对此事只是回应称“私人感情不回应”，不知道两人的感情到底如何。

5、阚清子和纪凌尘

两人的感情一直被称为外界的楷模，而在2月份的时候阚清子取关了纪凌尘，就有人曝出两人分手的传闻，但是工作人员出来解释：“闹别扭而已”，在三月份阚清子被问及两人感情，她一句“我们好着呢”，看来两人并没有分手。

6、蔡健雅和约翰马丁

2016年的时候蔡健雅被曝出和甜点师约翰马丁的恋情，两人一路走来分分合合，在1月份的时候，蔡健雅在自己演唱会上表示“自己也是一个人，一个人挺好”，疑似公开承认自己的男友已分手。

7、李彩烨和何元恒

16岁就进入演艺圈的李彩烨和“新五虎”何元恒最近被曝出分手，之前还扬言今年要结婚的两人忽然分手也是让人唏嘘不已，而李彩烨在回应这段恋情时，也是表示：“他是我遇到最好的一个男人，奈何大家已走到尽头”。

8、陈翔和毛晓彤

两人的分手可是闹得沸沸扬扬，1月份网友曝出陈翔出轨江铠同的视频，陈翔出来为自己发声，表明自己和毛晓彤已经分手的事实，也发表了歉意，说：是自己没处理好导致了今天的局面，需要好好反思。

9、韩东君和金晨

之前《无心法师》里面的男女主角扮演者韩东君和金晨很受观众的喜爱，而两人除了戏里是情侣，戏外也其实是情侣，今年韩东君主演的电视剧《人生若只如初见》也播出了，但是却有媒体爆料称韩东君和金晨两人因为工作原因很少联络就分手了，也是让吃瓜群众很是惊讶。

10、赛琳娜和比伯

之前因为两人好不容易复合，粉丝们表示又重新相信有真爱这个东西，而在前几天两人又因为遭到女方反对而有所隔阂，现在又有媒体称两人闹了矛盾几度要分手，有关人士出来解释说“两人只是需要一些空间”，后续怎样只有静待佳音了。