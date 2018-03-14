毕业于复旦大学上海视觉艺术学院的罗米，给人留下的感觉就是好甜美，但是却不记得她有参与过哪些影视作品。其实罗米是一个多才多艺又长得漂亮的姑娘，2014年的时候开始出道拍戏，曾与搭档唐嫣和李易峰合作过《活色生香》，因为这部戏的热播也让她的人气不断上升。



她在《轩辕剑之天之痕》饰演卯火一角，这也是她的第一部电视作品，那时候没有什么表演经历，只能给古力娜扎当跟班，观众看了都觉得这个姑娘长得如此清新可爱，一点都不比女主角差，可是却演了一个不太重要的角色，实在有点可惜了。





出道几年后，罗米累积了更多表演基础，又与舒畅、孙坚等人合作主演了都市生活轻喜剧 《我的早更女友》。剧中古灵精怪的表演，带着一点直爽的仗义感，作为一个性格十分独特的新时代女性，她将剧中的人物刻画出崭新的一种味道和意义，与实力演技派的明星舒畅相比，不论外形还是表演技巧丝毫不逊色！

不过罗米正式走红是因为出演了《前任攻略3》这部电影，除了捧红了女主角以外，作为戏份不多的罗米，也成功感受到了大红大紫的滋味。因为扎实的表演功力，动人的哭戏也是瞬间圈粉无数。

尽管参演了多部影视剧，也有机会与资深的演员合作，但是罗米依然还是一个新人，而因为前任3这部电影能够出现在大荧幕上，为此也再一次奠定了个人演绎事业的基础，可以算得上是一夜走红了。

不过对于她的个人情感，似乎是一个很低调的人，也不太愿意参加电视台的访谈节目。24岁的她目前还是单身，十分注重事业，希望以后可以有更优秀的作品带给喜欢她的粉丝们。