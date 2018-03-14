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她15岁成名，事业受挫后抑郁爆肥，如今美成这样！

(2018-03-14 11:43:18)
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分类： 娱乐评论

如果说起前些年火爆一时的“超女”，很多人都会记得那个唱“酸酸甜甜就是你”的可爱女生张含韵。2004年，张含韵参加《超级女声》的比赛，获得全国总决赛季军，正式进入演艺圈。15岁成名的张含韵，那时候清纯甜美的样子，绝对是圈粉无数。

她15岁成名，事业受挫后抑郁爆肥，如今美成这样！

本以为她的演绎事业会非常的顺利，但是却没有想到后面的几年，她的名字就像销声匿迹一样。究竟是因为什么，让她从一夜大红大紫，又陷入了低谷呢？

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2009年的2月，张含韵与天中文化解约，在那之前她其实已经花了自己最后的积蓄在北京买了一套房子，没想到这时候又进入事业的最低谷，几乎没有任何的收入。

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大家经常会看到媒体拍到张含韵发胖的样子，其实是因为自身压力太大，最低迷的那个阶段张含韵子跑了好多家唱片公司，都被拒绝了。当时又控制不住自己的情绪，只能暴饮暴食到120斤。

她15岁成名，事业受挫后抑郁爆肥，如今美成这样！

那时候的张含韵为了生存下去，就做起了主持人的工作，但是却被柯蓝骂哭。能够给自己的事业带来转机，应该是张含韵参加的一档综艺节目《偶像来了》，虽然看起来还是有点略胖的样子，不过笑容还是很甜美可爱，也看不出自身有什么不良的情绪了。那时候的张含韵回想起来曾经最低迷的自己，甚至几度哽咽，最艰难的时候还是抗了过来。

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后来张含韵接拍了《因为爱情有多美》、《兰陵王妃》电视剧，受到了更多的好评，并且还遇到了自己的真命天子-彭冠英。两个人一起游玩马尔代夫的画面，完全就是热恋中的状态。对于他们的恋情连粉丝们都十分欣慰，终于有人愿意照顾这个很不容易的小女生了。

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多年后，事业和爱情都有了着落的张含韵，开始了自己的瘦身计划。从晒出的照片中来看，她能够快速减肥成功跟运动有很大的关系，每天坚持跑步和做瑜伽。

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近日，体重基本恢复到90公斤，穿上旗袍的样子，显得格外的美艳动人，还多了一股成熟的韵味。相信之后她也会带来更多精彩的剧本给观众，粉丝们也更期待她的恋情可以再进一步！

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