很多人说，“跨国恋”的隔阂就像一条天堑，让人难以逾越。娱乐圈中也有不少中韩明星情侣，娱乐圈这个地方恋情是很看重的，大部分人是不公开的，而一旦公开了，是说明真的有真爱，真的想在一起的。在这些中韩明星情侣中，有的甜蜜到让人羡慕，连带着喜欢两个国家的文化，而有的最终却因为文化的差别遗憾分手。只能说，相遇就是缘分，在一起过就是有情，不能走到最后，虽然遗憾，但是也可以相互祝福，希望彼此遇到幸福。







1、刘亦菲&宋承宪

刘亦菲我们都知道，童年时候的“仙女姐姐”，不得不说刘亦菲真的好厉害，从小仙到大。之前刘亦菲公布了与韩国演员宋承宪的恋情，可是掀起不少浪潮。毕竟网友们深爱多年的“神仙姐姐”就这么脱单了，十分不舍。但是后来不知道怎么了，两人分手了，估计还是因为文化背景和生活习惯不同吧。





2、于晓光&秋瓷炫

说起秋瓷炫大家肯定不陌生，暑假大火的《回家的诱惑》中的林品如就是她。也正是因为这部剧，秋瓷炫从韩国来到了中国发展，并且还找到了自己的终身伴侣。现在两人有了孩子，在综艺上的日常恩爱让人十分羡慕，也让不少中国人喜欢上了这个韩国人。





3、张丽&朱镇模

中国人张丽认识了韩国长腿欧巴朱镇模，虽然两人国籍不同，但是还是有很多人十分羡慕张丽找到一个长腿欧巴的。就当众网友以为两人如胶似漆的时候，张丽却发文宣布和平分手，原因是工作太忙，不得不说明星的恋情也很不容易啊。





4、汤唯&金泰勇

汤唯当年因出演《色戒》而被网友谩骂，中国人比较封建，接受不了《色戒》中汤唯大尺度的演出。因而后来汤唯的演艺事业也降不少，这件事汤唯还是比较惋惜的。不过还好汤唯现在有了家庭，事业也不错，老公也很爱她。





5、戚薇&李承铉

戚薇我们都知道，人称“七哥”，非常爷们和霸气，深受网友喜爱，为人也真诚不做作，是演技与颜值的集合。所以当时传出她和韩国演员李承铉的恋情时，不少网友都为戚薇感到高兴，如今两人有了个女儿，事业也都很成功，不禁让人羡慕。





6、高梓淇&蔡琳

蔡琳高梓淇戏中生情，两人拍摄电视剧《李家大院》，随后便公布了恋情，三个月后又发文分手。速度太快让网友都反应不过来，但是时隔一年，高梓淇向蔡琳求婚，蔡琳很感动高梓淇的执着后来两人就结婚了。二人在中韩各办了一场婚礼，恩爱难以言表。