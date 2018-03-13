说到男星卷发，你脑海中第一时间浮现的人是否总是好莱坞影星？

是顶着一头标志性卷毛，在电影中与华生搞基破案两不误的“卷福”？

还是奥斯卡75年来最年轻的影帝提名者“甜茶”？

我可是觉得你们知道的太少了！港真，作为21世纪舔屏界的一把好手，说起我大中国的男星卷发，不如数家珍几个卷发系墙头，怎么对得起我们这双阅遍美男无数的火眼金睛！so，我们先来说说短卷发style的男朋友们。

张艺兴，小绵羊这个wink的瞬间真的是很撩人了！短卷发露出饱满的额头，眼神慵懒之余竟然还流露出一丝性感？戴上复古挂的圆框眼镜后又添了一股书卷气。用xback的话来说，不去演斯文败类真是可惜了！但是在播的《偶像练习生》里国民制作人“张PD”既严肃认真又可爱调皮，舞台上的“王者兴”balance霸气又耀眼,如果是你，怎么可能不想pick这么完美的他？

王源同学近期上刊的风度杂志大页也是小卷毛哟，沉稳严肃的正装，霸气的坐姿，强光的烘托更显眼神中的执着、坚定，17岁的王源逐渐退去少年的青涩，走向成熟。但是这一头调皮的卷发，又把人拉回现实，还是那个调皮可爱的大男孩嘛，可以，可以，这很王源。最近还拿下某大牌化妆品的品牌大使的title，又是《王牌对王牌》抛梗接梗信手拈来的常驻MC，厉害了nili“全能源”！

朱嘉琦，可盐可甜，笑起来可以融化十座城的小哥哥。街拍时刻的这组小卷毛真的是灰常有feel啊，蹙眉凝目情绪感十足，眼神里似乎有思绪万千，但是蓬松的卷发又给他加了不少活泼值，让整个人都明亮了起来。演员朱嘉琦果然是潜在股！这样的小哥哥跟大咖对起戏也毫不露怯，比如正和吴秀波、杨颖合作拍《欲望之城》，还有和范冰冰、高云翔、严屹宽合作的《巴清传》、和姚笛、乔振宇主演的《蔓蔓青萝》待播，小哥哥可谓是潜力无限，期待有颜戏又好的朱嘉琦爆红的那一刻！

窦骁，内敛稳重演技佳的“骁先森”，这款日系风卷发简直不要太撩人咯！目光微聚，轻咬眼镜，传神的将雅痞慵懒诠释到极致，但又不失硬汉风范。果然是“演技骁”哈，啥风格都能拿捏到位！听说小哥哥和女神迪丽热巴合作的新剧《日月传奇》正在拍摄中，好奇窦骁又会为我们呈现怎么样的“窦”式后羿呢！

张艺兴、王源、朱嘉琦、窦骁四款造型花式诠释了短卷发的可干练可慵懒，再来就是性感的微微长卷发咯！

陈伟霆，这张貌似是“饱饱”的一张新剧路透照，微长的卷发，蓝上衣还有灰色围裙，造型还颇具艺术气息呢！港真长卷发对自身的气质要求还挺高的，一般人驾驭不了这个发型，因为一不小心就很娘......但是不得不说nili“饱饱”有颜值护体，造型百变也不怕哈！另外饱饱的新剧《南方有乔木》已经定档了哟，期待期待呀！

陈晓，已经从帅气小鲜肉成功蜕变成成熟魅力美男子啦！已婚男人的长卷发新造型真的简直太有魅力了！和陈妍希的双陈秀恩爱组合也是非常完美了。颜值这么高，演戏还不孬，还在微博连载小说的，这么清新脱俗不走寻常路的明星大概就只有陈晓一个了吧。另外他与陈乔恩合作的《独孤皇后》看路透照什么的也是很让人惊艳啊，我晓的古装就是一个字，稳！据了解，该剧预计今年就会在浙江卫视播出哦！大家可以开始期待了！

这么多款诱人的卷毛小哥哥，哪款是你的菜呢？快点留言pick pick他吧！