娱乐圈中身材性感的女明星不少，而因为一脱成名的女星就更多了，但是有些人却没有那么幸运，比如章子怡的同班同学曾黎。1976年出生的她，因为靓丽的外形考进了中央戏剧学院表演系，上学期间曾黎就是老师和同学们眼中最漂亮的女生。2000年她正式进入演艺圈，不过班里的很多同学却比她幸运，早就成为了大红大紫的明星。



2002年曾黎出演《男才女貌》电视剧，在剧中饰演女二号，漂亮而清纯的气质，让她开始被观众熟悉，不过却也因为林心如的出现，她的人气也一直被比下去。2005年曾黎有机会出演了电影《理发师》，剧中的美貌令人惊艳，当时很多人都以为她会因为这部剧正式走红了，不过却不尽人意！

2007年对于曾黎来说算是一个最大的挑战，她为某男性杂志拍摄了一组以不死美人为主题的性感写真。好身材，高颜值，当时的曾黎几乎占据了好几天的娱乐头条，不过依然没有因这一脱而成名。

如今已经42岁的曾黎，看起来却比以前更成熟有味道了，荧幕上的形象也不仅仅只是饰演年轻的角色，慢慢的往母亲的形象过渡。姿色出众，身姿美貌，尽管事业上没有大红大紫，不过感情上她还是一个大赢家。

曾黎曾经被传与富大龙、李易祥和陈坤有过恋情，富大龙和李易祥目前都已经找到了各自的爱人，而陈坤虽然没有结婚，却已经有了一个可爱的儿子。而曾黎也可能找到了属于自己的幸福。网上爆料，曾黎的老公名叫吴军，同样毕业于中央戏剧学院表演系，比她大一岁，在学校的时候就追过她了，但是当时却没有成功，不过多年以后还是抱得美人归！





曾黎出道18年尽管没有因为优越的条件和实力演技而大红大紫。不过已经42岁的她今年还参与了《老男孩》这部电视剧的拍摄，尽管角色的戏份不多，不过她逆龄的高颜值，还是让网友感到惊讶！这些年她一直为人低调，粉丝们也期待以后可以看到更多关于她的个人作品。