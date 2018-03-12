从《阳光灿烂的日子》到《港囧》，陶虹以精湛的演技优良的作品深入人心，成为一代人的回忆。陶虹从出道就很拼，每年都有影视作品呈现给观众，但是从《港囧》之后到现在并没有任何新剧，只有一个综艺，基本处于隐退状态，陶虹这是怎么了？









陶虹曾是国家花样游泳队队员，全运会冠军，多次获得奖项，后来被姜文导演选中出演《阳光灿烂的日子》中的余北蓓一炮而红，又凭借《黑眼睛》斩获多项大奖，陶虹无论是在泳池中还是演艺路上都同样精彩，走的顺风顺水。









陶虹不仅仅会演戏还会导戏，曾为徐峥讲戏指导，黄渤夸奖陶虹是个非常聪明的人，《泰囧》如果由陶虹导会比徐峥差或许是角度不同，论能力并不差。吴秀波也曾说感激陶虹指导自己演戏，至今受用。在《演员的诞生》中也可以看出这一点。









但是就是这样一个灵气充满智慧的演员在2015年之后安安静静的隐退了。近日，陶红在出席女性力量论坛时发表演讲自曝隐退内情，让人唏嘘，令人惋惜！









当时的陶虹父母相继去世，自己处在情绪的低谷之中患上了抑郁症，自己选择了隐退。徐峥处于事业的上升期却频繁传出绯闻，这些烦心事全都堆在了一起对陶虹的精神有一定的影响，再坚强的女性面对双亲离世家庭不稳也会受到打击吧？不知道当年当红的陶虹嫁给徐峥是幸运还是不幸？后悔嫁给徐峥吗？









关于今后的发展，陶虹并不排斥演戏，而是选择适合自己的剧本。据说今年将会有一部她主演的现代剧与大家见面，期待陶虹的正式回归，带来更多更加精彩的作品。