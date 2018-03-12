《快乐大本营》作为中国最老牌的综艺节目，陪伴了一代又一代八卦少女们的成长，在大家的印象中请的明星咖位都是够够的。在现在综艺节目泛滥的时代，《快本》在请各大网红吸引年轻群体也是必然的。而在《快本》的照妖镜下，哪些网红现原形了呢？下面我们一起来看看《快本》镜头下的网红们！



1、张大奕

开网店赚得盆满钵满的张大奕被邀请上了《快本》，整体五官没有太大变化，但状态就有一种蜜汁不一样的feel。主要是妆面油腻，显得油光满面，没有了少女的清新之感。但是张大奕的带货能力还是蛮强的，就算网友批她脸僵，也有表示“小姐姐衣服很好看、想买”的粉丝。

2、美美de夏夏

有“微博最美网红”美誉的夏夏在镜头下就显得自然美好了许多，天生底子好，脸没僵，整体辨识度在网红中还是有的，只不过有网友表示：气质还是淘宝feel，比明星差了不止一点。你觉得呢？

3、papi酱

网红中的清流，自称集美貌与才华于一身、但主要靠才华吃饭的papi酱平时没有太多精修PS图，在《快本》镜头下也没有太大变化。平时扮丑的最大好处就是——没有幻想就没有幻灭啊！

4、豆得儿

王思聪前女友豆得儿在《快本》舞台表演了眼睫毛撑起火柴的才艺节目，五官还是可爱自然挂的，但辨识度似乎不比从前了，跟冯提莫倒是蛮神似的。

5、冯提莫

主播冯提莫真人小小一只，很是玲珑标致，连流量小花迪丽热巴都表示，自己是冯提莫的粉丝。但网友表示，提莫跟热巴站在一起还是差距太远，毕竟明艳动人的热巴颜值在女明星中也是出色的！