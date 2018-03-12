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她是演艺圈“百变美少女”，与赵丽颖演对手戏却毫不逊色？

(2018-03-12 12:10:56)
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分类： 娱乐评论

近年来，不仅仅是各路小鲜肉高产的时期，也是各类新晋小花涌现的时代，曹曦月便是其中一个。曹曦月是1994年出生的，精致的面容、清秀可爱的长相以及一对既充满灵气又萌萌哒的大眼，让许多人称为女神，据说，曹曦月还是她们学校里公认的校花呢。

她是演艺圈“百变美少女”，与赵丽颖演对手戏却毫不逊色？

曹曦月曾经在热播的综艺节目《一年级》中有过出色的表现，作为旁听生参与的她却一点不逊色与专业科班生。节目中的她不爱多说话，不像有些人总是想要张扬的表现自己，她的镜头虽然不多，但只要一出场必能惊艳全场，所以令观众十分喜爱。导师陈建斌对曹曦月也有过很高的评价，赞叹她出色的演技以及优秀的敬业精神。

她是演艺圈“百变美少女”，与赵丽颖演对手戏却毫不逊色？

《一年级》中肤白貌美的曹曦月看起来女神味十足，但扮演的角色却跨度极大，但不论是出演霸道总裁还是脏兮兮的乞丐，曹曦月都诠释的十分出色，她也凭此圈粉无数，甚至被称为“百变美少女”。

她是演艺圈“百变美少女”，与赵丽颖演对手戏却毫不逊色？

其实，曹曦月在参加《一年级》前就已经算得上是一位演员了。虽然她作为旁听生加入。但她在《明若晓溪》、《浪花一朵朵》中都有过不错的表现。

她是演艺圈“百变美少女”，与赵丽颖演对手戏却毫不逊色？

但要论曹曦月最出名的一部作品，就当属《楚乔传》了。《楚乔传》这部电视剧汇集了赵丽颖、林更新、李沁等众多当红花旦小生。曹曦月在剧中饰演的锦烛是《楚乔传》特有的阶级中婢女的最高级别“银铃铛”，与赵丽颖饰演的楚乔有大量的对手戏。名气较小的曹曦月在里面的演出却丝毫不逊色，甚至是精湛十足。

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刚刚出道的她有这般表现已经是非常不容易了，如果曹曦月可以继续不断学习，相信她会有一个无比灿烂的前程！

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