近几年，不仅仅有大量“小鲜肉”爆发，还是很多“国民闺女”横空出世。随着关晓彤火热潮流的过去，各类“国民闺女”相继涌上舞台，今天我们就来盘点那些被称为“国民闺女”的女星，看看谁最让人喜爱？

1、李兰迪



最近因《你好 旧时光》大火的人气小生李兰迪因为前往中戏艺考又上了不少热搜。其实在这之前，她就已经在《中国式关系》中扮演过陈建斌的女儿。很多网友纷纷表示，长相清纯甜美的她很快就要成为新一代“国民闺女”了。





2、刘楚恬

一双大而充满灵动的眼睛，满脸的胶原蛋白，可爱的刘楚恬可是不少准爸妈的心头爱，标准的“国民闺女”。09年出生，14年出道，刘楚恬最终因《芈月传》大火，受到众人喜爱。





3、张籽沐

2009年出生的张籽沐长相甜美清纯，曾在多部电影与电视剧中扮演女儿，深受各观众喜爱。最初张籽沐是因为有一对充满灵气爱笑的眼睛被著名导演王家卫看中。





4、纪姿含



小小年纪、07年出生的纪姿含已经在不少影视剧作品中有不俗的表现。可是实至名归的家喻户晓的小童星。在《小时代》《全民目击》中都有极其出色的表现，长相也甜美至极。

5、小葡萄



小葡萄是响当当的网络红人，不仅长相甜美，名字也朗朗上口，很是独特。小葡萄因早期被妈妈在社交网络上晒出照片而出名，被称为真人阿拉蕾。





6、蒋依依



相信大家对蒋依依的印象都比较深刻，她曾在《旋风少女》中扮演过个性极强的跆拳道选手，因其可爱的外表与精湛的演技而被众人熟知。

7、徐娇



那个曾在《长江七号》中扮演小男孩的徐娇如今已经摇身一变，变成了实实在在的萌系少女。可真是女大十八变啊。





8、张子枫



提到张子枫，大家都会不约而同的惊叹她实力派的演技。无论是在《唐山大地震》中还是《唐人街探案》，张子枫的演技都是出神入化的，令人赞叹。





9、蒋小涵



蒋小涵也时常被称为“国民闺女”，但她却并不被人熟知。很大一部分原因是因为她出道前期选择了出国深造，现在她大多数时候是主持人的形象示众。





10、关晓彤



关晓彤可算得上最最正统的“国民闺女”，虽然现在她这一身份正在慢慢淡去，但她曾经饰演过的那些伶牙俐齿的女儿形象仍旧深入人心。

好了，看过了这么多“国民闺女”，不知道你最喜欢谁呢？