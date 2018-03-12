近日，贾静雯在修杰楷老公生日时发微博祝老公生日快乐，并po出与众多明星好友共同庆生的的照片。欧弟、霍建华等知名明星纷纷现身到场祝贺。一时间便“修杰楷生日”便登了微博热搜，修杰楷与贾静雯夫妇广阔的交友圈也引起网友热议。

俗话说的好，明星生日见人缘，今天就让我们来看看明星生日谁的朋友多？

NO.1章子怡





日前，李云迪在微博po出为章子怡庆生的照片。在国际章的生日派对上，时尚界、演艺界、音乐节、商界的大佬们纷纷露面。著名导演冯小刚，当红辣子鸡“长沙小骄傲”张艺兴，《时尚芭莎》的美女主编苏芒，不知妻美的刘强东与奶茶妹妹，著名化妆师唐毅……业界大佬的出席，足以见证章子怡在娱乐圈的地位与好人缘。

NO.2杨颖





Angelababy早年在做模特时便在娱乐圈中积累了一批人脉，在加盟跑男、嫁给教主后，人气更是水涨船高。爽朗的女汉子般的性格使Angelababy在娱乐圈中有着一大批交心的男女闺蜜。最近Angelababy在过生日时，更是受到了无数圈中好友的祝福。闺蜜大幂幂更是零点发博祝baby生日快乐，并献上“再生一个”的祝福。

NO.3杨幂

大幂幂作为一位已经出道十多年的“老戏骨”，加上习惯自黑的北京大妞的好爽性格，在圈中可谓是好友如云。刘诗诗、唐嫣、Angelababy这些娱乐圈超一线的花旦都是杨幂的闺中密友。更与黄子韬、李易峰、陈坤这些鲜肉男神为多年的至交好友。而自带带货能力的幂幂也是时尚界与各大奢侈品的宠儿。杨幂过生日时，自然也少不了来自各路明星好友和合作品牌方的衷心祝福。

NO.4何炅





何老师作为娱乐圈里的不老传奇，一直是“德高望重”的代名词。何老师的好人缘在娱乐圈里是出了名的，主持《快乐大本营》二十余年，谦逊的性格、超高的情商与智商让他在娱乐圈结交了大批好友。不论是像成龙、张柏芝这般的传奇人物，还是像杨幂、黄晓明这样的娱乐大咖，在私底下都与何老师有着不错的关系，更不用说在娱乐圈有着重要地位的“快乐家族”们。身为娱乐圈的常青树，何老师过生日时大半个娱乐圈的明星都为他送上了生日祝福。

NO.5范冰冰





自从年少出演金锁开始，范冰冰一直都在娱乐圈中处于超一线的地位。一红就是二十多年，在水深的娱乐圈却依然能够屹立不倒、大红大紫，范冰冰的人脉自是没得说。在范冰冰2017年的生日上，她正好获得了金鸡百花奖最佳女主角的奖杯，加上有男友李晨陪伴，一时间刷爆了朋友圈。

NO.6王俊凯





作为新晋偶像男子天团TFBOYS的队长，王俊凯不仅有着一众迷妹，更是被娱乐圈的大咖前辈所宠爱。杨幂、何炅等一线大咖都专门为其录制过庆生视频。这人缘，自是没得说。