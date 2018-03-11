在观众日日夜夜的期盼下，迪丽热巴的《烈火如歌》终于开播了。尽管热巴的眉毛被吐槽的很惨，但在连刷十多集后，小编却被剧中的美男子们迷的是不要不要的。不仅几位主演的颜值在线，就连一些配角都帅的不要不要的。所以，今天就和小伙伴们一起看看剧中都有哪些美男子？



亓航饰演的刀无瑕，在剧中披着好色的外壳，其实有着征服天下的野心。但是对妹妹却是好的不得了。好吧，有这么帅的哥哥此生都满足。

由李东恒饰演的钟离无泪，一副傻大个的形象，为人憨厚，喜欢烈如歌的婢女蝶衣。

剧中的景献王，不同于其他的好色王室，野心十足，一直觊觎王位。大概是长的还不错，所以小编暂时原谅你对烈如歌的好色之心吧。

由张赫饰演的雷惊鸿，作为本剧调皮捣蛋的担当者，给观众一种阳刚大男孩的气质。

由周渝民饰演的银雪，不仅是个大财主，处处都有资产，颜值也是没得说。在剧中，周渝民以素色衣服为主，如今已是中年，但侧颜依旧在线。不过正面镜头的他明显是长胖了不少，看来男神还是经不起岁月的蹉跎呀！

除了俩大主演，属张彬彬饰演的战枫最受期待了。尽管话不多，但一言一行中也透露着些许温柔。比起重情重义的离境，《烈火如歌》里的张彬彬更显狂傲不羁。

刘芮麟饰演的玉自寒可以说是本剧又一看点。尽管身有残疾，但刘芮麟却将玉自寒对女主的感情表现的相当精湛。看着女主温柔的眼神，耐于自己的身体不好，又时刻透露着无奈的情绪。同时刘芮麟还将玉自寒作为皇家宗室身上所具有的王者风范诠释的淋漓尽致。

小编最痴迷的人物却是全剧的第一大反派暗夜罗。赖艺饰演的暗夜罗，一身红衣，举手投足间都透露着邪魅的气息，同时又是一个重情重义之人。冷酷的作风下藏着一颗痴情的心，为了暗夜冥，也就是烈如歌的亲生母亲，他不惜让自己的血流尽。虽然暗夜冥已经死了，不知道暗夜罗会不会喜欢上她的女儿烈如歌呢？你喜欢哪一个角色呢？