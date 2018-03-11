娱乐圈有很多以童星身份出道的演员，但如果要说到演技、颜值人品都从未令人失望的演员，那舒畅一定要算一个了。

5岁的时候她因出演电视剧而进入演艺圈，那时候的她有着娇小可爱的面容，再加上可圈可点的演技，出演的角色都很受观众喜欢。

未满15岁就出演了脍炙人口的一部剧《孝庄秘史》，小小年纪就把剧中温婉古典的董妃出演的让人我见犹怜，足以证明她的演艺天分。之后有出演了《金粉世家》《宝莲灯》《天龙八部》等经典剧，值得一提的是，在很多女生都爱美的年纪，她却甘愿出演九十多岁的“天山童姥”。

造型夸张她不介意，她只管把戏演好。而在2008年科幻片还没有那么流行的时候，舒畅出演了《魔幻手机》里“傻妞”一角。

当时这部剧的收视率创下了央视八套的收视率最高，而舒畅的最美“傻妞”也深深在观众心中留下了印象。从她五岁出道以来，至今也已经快25年了，25年里她成功从童星转型，成为了大家心中的好演员。

无论是古装剧还是都市剧，亦或是民国剧她都有出演过，且凭借自己出色的演技和颜值，出场的她总是总是不会让人失望，一直平稳的演好自己的戏份。

除了演戏之外，舒畅在八卦绯闻上面也是洁身自好，甚至男朋友都没交好，正因为如此，很多人才打着“舒畅男朋友”的称号蹭热度，但是最后都被事实一一否认了，她不炒作，只安分的演戏。

如今她也快30岁了，可能正因为她不争不斗的心态，流逝岁月并没有在她脸上留下任何痕迹，反而让她出落得越发优雅迷人。

就拿最近她因代言某品牌活动来说，她一身白色蕾丝裙，完美的身材和气质让她越发好看，而露香肩和镂空的设计却让她在优雅中透着性感。

“好看”两个人已经不足以形容她的美了，我想这就是岁月沉淀下来的美吧，最后，你喜欢舒畅吗？