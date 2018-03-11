近日董洁身穿皮衣出现在机场中，让人感到她身上有一种很强的文艺气息，好像又回到了当年那个人人喜爱的纯真少女。其实皮衣因其质地轻薄以及款式的多变，受到越来越多的人的喜爱。娱乐圈里面有很多爱穿皮衣的女明星，下面就让小编来带大家看看娱乐圈里八大女星的皮衣大比拼，看看谁最酷？



1.董洁

近日董洁身穿一件黑皮衣加上一条长裙，极显文艺气息。虽然董洁正面照片看起来面色略显疲惫，但是仍然看到她那甜美的微笑，看起来心情不错！



2.江疏影

在江疏影的一组街拍中，有一张她身穿皮衣，里面搭着一条牛仔短裙，霸气范儿十足。江疏影之前凭借《好先生》一炮而红，里面的红唇妆更是让人十分喜爱，这次的街拍不知道有没有让大家想到当时的那个她呢？



3.赵丽颖

赵丽颖这么多年凭借自己的努力，终于在《花千骨》中因花千骨一角而走红。她的脸也不是娱乐圈的大众瓜子脸，而是那种小圆脸，算得上是娱乐圈的清流了吧！这次她穿上皮衣之后，一改往日荧幕中给大家呈现出的柔弱之感，而是迎面袭来一种霸气的感觉。



4.杨幂

作为时尚女王的杨幂，出行怎么能少了皮衣的装配。有一次杨幂就穿着一身皮衣拍了一组写真，照片里的她显得霸气十足，同时也令不少网友直呼美出新高度！



5.迪丽热巴

在迪丽热巴曾拍摄了一套写真中，她就身穿一件黑色皮衣加上一条红黑色的皮裤，一改往日的“吃货”形象，变得有些性感霸气。只见迪丽热巴靠在墙上，极具一种慵懒风啊！



6.杨颖

杨颖可算是娱乐圈中人生大赢家的女明星之一了，现在不仅有了圆满的家庭，在事业上也是十分红火。在一次的游轮写真中，杨颖就身穿一身白色的皮衣，显得十分有气质！



7.周冬雨

不得不说，周冬雨现在的时尚感越来越强了。皮衣、风衣或是羽绒服穿在她身上，都带着满满的时尚感。在一次的大型活动中，周冬雨就穿着一套皮衣出席现场，并且也搞怪卖萌与观众互动，十分可爱！



8.刘亦菲

刘亦菲因为她甜美的长相，而一直被人称作是“神仙姐姐”。但是刘亦菲有一次也穿着一身红皮衣的上衣，加上一条红色的长裙拍了一组写真，照片里的她没有以往甜美柔弱的模样，变得有些霸气迷人。