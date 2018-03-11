娱乐圈真的有这样的一类人，她们不仅仅长相出众，而且拥有着实力的演技，而且出道后十分低调，几乎零绯闻！哪怕是不出名，也一样会坚持自己的个人原则。出生于1976年的杨明娜，就是这样的一位女明星。



她毕业于上海戏剧学院，1996年参演了第一部电视剧《秦家风波》，而正式进入娱乐圈。1997年因《新乱世佳人》和1998年主演《水浒后传》而受到关注，也为此收获了更多粉丝的认可。之后又出演了《新神雕侠侣》电视剧，饰演黄蓉，也是颜值比较高的一版，在情感这方面演绎的非常到位，从那时起杨明娜才真正备受关注。

尽管杨明娜或许在年龄上有些偏大了，不过已经42岁的她却依然如此美丽！在《青云志》中同样饰演师娘的杨明娜，美貌也丝毫不输给现在大红的赵丽颖、杨紫她们。尽管出道已经20多年，饰演过无数经典的角色，没有大红大紫，真的令人感到可惜。曾经杨明娜在接受采访的时候说过，对于演戏这件事自己绝对不是为了名和利，而是单纯的喜欢这个工作而已。

因为不过分追求名利的杨明娜，与现在的老公因为一场聚会而相识，而且很快就在一起了，两个可算是一见钟情。不过婚礼却办得很简单，十分低调的完成了婚姻这件大事，但是多年之后大家都看出来了，杨明娜的老公非常的爱她。

42岁的她尽管没有大红大紫，但是事业婚姻都很稳定，而且一点都不显老呢，虽然不能和那些当红的新生代明星相比，不过也颇有自己的韵味。高颜值和实力演技，再一次获得大家的认可，希望她今后的事业和家庭可以更顺利和美满！