《还珠格格》是一代人的回忆，每年暑假湖南卫视必播的电视剧，二十年重播十六次，今年春节期间在湖南卫视继续重播稳坐卫视收视第一的宝座，堪称“湖南卫视镇台之宝”，也是琼瑶剧中最成功的电视剧。





说起琼瑶剧，其特色之一应该就是美女了吧，琼瑶剧中的大部分女演员都可以称之为美女，独具特色。今天，小编就带大家来扒一扒琼瑶剧中的古装美女，看看你还认得谁，最喜欢的是哪一个。

1、刘雪华

1986年刘雪华与秦汉搭档拍摄《几度夕阳红》，在剧中饰演具有大爱和大美的女主角李梦竹，也因此在台湾红极一时，出演了许多部琼瑶早期作品，取得了不错的成绩。中年的刘雪华具有一种雍容的美，一般参演古装剧，饰演太后等角色，现如今仍活跃在影视剧中，相信许多人都记得她。

2、俞小凡

俞小凡和刘雪华一样都主演了多部琼瑶剧，俞小凡的脸属于百搭脸，古装剧、现代剧，演什么角色是什么样子，但可惜的是美则美辨识度不高，不知道你们还记得她么？

3、岳翎

岳翎是第三代琼瑶女神，因饰演《青青河边草》中的青青而被大众知晓，但是近年来消息很少，可以说是提及率最低的琼瑶女神。

4、蒋勤勤

蒋勤勤获得了琼瑶极高的评价，深受琼瑶喜爱，并被琼瑶赠艺名“水灵”，在《苍天有泪》中饰演既有女孩子的娇羞又有男孩子的勇敢的个性女子肖雨娟。面容柔美，尤其是一双眼睛炯炯有神，眼神灵动自然，从2011年开始沉寂的她2018年又有新作《嫌疑者说》。

5、赵薇

赵薇出演《还珠格格》中的小燕子，古灵精怪、侠肝义胆、喜欢交朋友又不服从管教，看赵薇的长相也给人一种活泼机灵、大大咧咧的感觉，像个假小子，这样的姑娘是做好朋友的最佳人选。

6、林心如

相比于赵薇的活泼，林心如的长相则偏向于江南水乡姑娘，带着一种温婉的知书达理，又带着一点点的忧愁，安静的内向姑娘。

7、张嘉倪





张嘉倪因饰演《又见一帘幽梦》中紫菱出道，成为一代人心中的女神，长发长裙单纯爱做梦。随后出演了一系列电视剧但是反响平平。

8、李晟

李晟在《新还珠格格》中饰演小燕子，获得的评价褒贬不一，大多数人认为在人物塑造上，李晟饰演的小燕子缺乏灵性，没有赵薇版本有活力，你们觉得呢？

9、海陆

海陆和李晟可以说是最后一代琼瑶女神，海陆的美是一种单纯而又带着活力的美，但缺乏紫薇身上大家闺秀的书生气，并不适合这个角色，在《新还珠格格》之后拿到的角色也不怎么出彩。

看了这么多琼瑶女神，你还记得几个呢，最喜欢的又是谁呢？