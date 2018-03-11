娱乐圈中长得好看却又肯吃苦的女星不算多，但是唯独她的刻苦与敬业让人实在佩服。1987年出生的牟星，2011年顺利毕业于上海师范影视艺术学院，出道时候是一位模特兼演员，也是在同一年她有幸出演了一部电视剧《射天狼》的拍摄，正式进入娱乐圈。



2014年她主演了《来势凶猛》，同时出演电视剧《跟我回家》，还主演了电影《我的特工爷爷》饰演刘警官。让她大火的一部电视剧是《我是特种兵》，其中饰演了女一号谢思潇，从小学习舞蹈的牟星底子很好，配合着自身1米72的身材优势，在娱乐圈拥有了更多的表演机会，因此有幸参演《我是特种兵》的女主角。

而在这部戏的武打指导过程中，她一教就会，甚至比更有经验的演员的肢体动作都来得到位。后来，牟星也被誉为穿军装最好看的女明星之一。之后的牟星再接拍戏剧的选择上，故意避开比较刚硬的人物，最大的目的是不想被定型，想要尝试更多演技上的挑战。

随后她出演了一个与以往完全不同的角色，在《反恐2》中扮演女主人公赵欣，以温柔的性格跟粉丝们见面，这部戏的哭戏应该是以前演过那么多剧本中，累积起来最多的一次了。并且也让牟星掌握了十几种快速流泪的方法，因此演技再一次被认可。

作为一个资深的追剧达人，小编在看了《人生若如初相见》后已被韩东君深深圈粉。在一众热播剧中，“初相见”凭借着高虐模式、狂撩招数收获无数粉丝，点击率也是一路狂飙。



剧中的俩位主演韩东君、孙怡也是抱着不把对方折磨死，观众虐死的心态是不会罢休的。然而，在越虐越扎心的状态下，观众们却被霸道的易连恺深深圈粉。

说起韩东君，大多数观众都是从《无心法师》开始认识他的。不过在“无心法师”里的韩东君并没有让观众觉得有多惊艳。穿着宽松的和尚服，邋里邋遢的一身，和帅气是完全不沾边的。

但是在《人生若如初相见》中，韩东君穿上了笔挺的西装，倍儿亮的皮鞋，一身富家公子哥的高贵装扮。加上低沉的嗓音，动不动就和女主来个床咚或者霸气的壁咚，不注意还露了肉，韩东君你这么帅，让剧中其他的男演员情何以堪？

尽管对女主一见钟情，但碍于身份和家族的原因，致使他必须时刻塑造纨绔子弟的形象，导致与女主之间的误会日渐加深。俩人一见面撒糖时期不到三秒钟就开虐，明明都喜欢对方，却都舍不得说出来，这又是何必呢！

于是小编就去找了找电视剧的原著小说《迷雾围城》，原来这是钟汉良、李小冉《来不及说我爱你》的前传。好吧，想想钟汉良可是在大结局时才与女主重新相爱的节奏，小编我终于知道为何“初相见”会这么虐！

下周还是互虐模式，小伙伴们要承受住啊。