昨天晚上，娱乐圈却传出个令人惋惜的消息，36岁的女演员李艾佳因病在家中猝死。由于事发突然没来得及求证，在不确定消息真实性的同时，当晚21点左右，被李艾佳的家人告知。



对于李艾佳这个女演员，很多人脑袋里都表示没什么太大的印象，但是她弟弟发的帖子却让我们真正地认识了这位女演员。

她是一位名气不大的演员，但是在努力追求自己的梦想。翻翻李艾佳生平的资料中最让人记忆深刻的是《我们都是坏孩子》中的子怡中一形象。那部网剧是最早在网络上出现，很多90后都应该看过。李艾佳饰演的子怡在90后的记忆中真实塑造出一个迷茫期的少女。

除了这个形象定格在荧屏中她曾经也出演过《李卫当官2》、《手心手背》、《岳母的幸福生活》、《金锁记》等，尽管出演的都是配角，但是李艾佳的工作态度还是值得肯定的！受到众多观众的好评。

娱乐圈是确实很多人都想进入，梦想拥有鲜花和掌声的同时也希望可以日进斗金，出现在荧屏中。但是这样的情况成功率很意外，还有很多像李艾佳这样的默默无闻的小演员，同时也在努力并渴望得到大众的认可。

所以很多微博粉丝都不舍得这样的一位女演员，毕竟她是那么地努力而又真实。同时也希望李艾佳也能带着粉丝的祝福一路走好。



