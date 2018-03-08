加载中…
正文 字体大小：

36岁女演员李艾佳病逝，网友：但愿天堂没有病痛！

(2018-03-08 14:15:14)
转载
分类： 娱乐评论

昨天晚上，娱乐圈却传出个令人惋惜的消息，36岁的女演员李艾佳因病在家中猝死。由于事发突然没来得及求证，在不确定消息真实性的同时，当晚21点左右，被李艾佳的家人告知。

36岁女演员李艾佳病逝，网友：但愿天堂没有病痛！

对于李艾佳这个女演员，很多人脑袋里都表示没什么太大的印象，但是她弟弟发的帖子却让我们真正地认识了这位女演员。

36岁女演员李艾佳病逝，网友：但愿天堂没有病痛！

她是一位名气不大的演员，但是在努力追求自己的梦想。翻翻李艾佳生平的资料中最让人记忆深刻的是《我们都是坏孩子》中的子怡中一形象。那部网剧是最早在网络上出现，很多90后都应该看过。李艾佳饰演的子怡在90后的记忆中真实塑造出一个迷茫期的少女。

36岁女演员李艾佳病逝，网友：但愿天堂没有病痛！

 

除了这个形象定格在荧屏中她曾经也出演过《李卫当官2》、《手心手背》、《岳母的幸福生活》、《金锁记》等，尽管出演的都是配角，但是李艾佳的工作态度还是值得肯定的！受到众多观众的好评。

36岁女演员李艾佳病逝，网友：但愿天堂没有病痛！

娱乐圈是确实很多人都想进入，梦想拥有鲜花和掌声的同时也希望可以日进斗金，出现在荧屏中。但是这样的情况成功率很意外，还有很多像李艾佳这样的默默无闻的小演员，同时也在努力并渴望得到大众的认可。

36岁女演员李艾佳病逝，网友：但愿天堂没有病痛！

所以很多微博粉丝都不舍得这样的一位女演员，毕竟她是那么地努力而又真实。同时也希望李艾佳也能带着粉丝的祝福一路走好。


喜欢

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到：
排行榜
评论
[发评论]
  • 评论加载中，请稍候...
发评论

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。

    < 前一篇她演青春剧收获超高人气，如今参加艺考，能否超越关晓彤？
      

    新浪BLOG意见反馈留言板　不良信息反馈　电话：4006900000 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

    新浪公司 版权所有