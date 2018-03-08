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她演青春剧收获超高人气，如今参加艺考，能否超越关晓彤？

(2018-03-08 12:22:08)
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分类： 娱乐评论

最近一年一度的艺考大战又拉开了帷幕，历年来，每次的艺考都有那么几个明星备受瞩目，而今年的明星艺考阵容也是星光璀璨，易烊千玺、吴磊、李兰迪等都时时刻刻处于众人的关注之中。而新晋小花李兰迪也因为艺考频频上热搜。图片中的穿着简单清纯，满满的年轻气息，引来众人的关注。

她演青春剧收获超高人气，如今参加艺考，能否超越关晓彤？

李兰迪于1999年出生于北京，虽然之前已小有名气，还与陈建斌在《中国式关系》中搭配出演过父女。但真正让李兰迪大火，备受众人喜欢的就是去年热播的《你好 旧时光》。这部剧作为振华三部曲之一，一经播出就如同之前的《最好的我们》一般口碑爆棚。其中林杨与余周周青梅竹马又充满曲折的感情，更是令众人高呼美好。

她演青春剧收获超高人气，如今参加艺考，能否超越关晓彤？

而李兰迪也因为饰演其中的单纯学霸少女余周周而备受赞誉，有人说她简直把这个人物演活了，仿佛她就是高中生余周周一样。而最近，余周周艺考的同时也在准备新剧。在《原来你还在这里中》，李兰迪将饰演杨子姗年轻的时候，单看剧照，一向活泼清纯的她倒是把苏韵锦倔强的劲儿拿捏的十分精准，使人非常期待。

她演青春剧收获超高人气，如今参加艺考，能否超越关晓彤？

看来，最近大火的李兰迪真是资源不断，也有人把她也称为“国民闺女”，让人不得不想起之前的关晓彤，两人年纪相仿，都是“”国民闺女”出道，年纪轻轻就演过不少戏，都有自己的粉丝团。现在两个人又可能成为学姐学妹，李兰迪能否超越关晓彤呢？

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