演员的发型服饰往往影响着一部剧的成功与否，在古装剧中更是如此，剧中的服装发型首饰样式既要符合历史又要在一定程度上进行创新，吸引眼球。但是在近几年的古装剧中，发型首饰出新做到了，眼球也吸引了，却引来观众的反对，成为群嘲的重点，下面小编整理了几个雷人造型，范冰冰、韩雪、迪丽热巴等女星纷纷中招，看看你发现了么！



1.迪丽热巴

迪丽热巴周渝民主演的《烈火如歌》正在热播，小编先不说剧情如何，在第一集小编就发现热巴的发簪好怪异啊，仔细一看，这不是扳手么？原来扳手不仅仅是工具还是首饰，长知识了，你们发现了么。

2.关晓彤

关晓彤在《凤囚凰》中的缝纫机发型从爆出来就是众人吐槽的重点，小编只想说：不沉么？姑娘真累！

3.舒畅

舒畅在《孝庄秘史》中饰演古典温柔的董鄂妃，造型一直都很符合人物性格定位，但是突然出来的这个造型是怎么回事，发型像不像锻炼上肢颈椎牵引的器具呢！

4.杨蕊

说名字大家可能不认识杨蕊，但是看照片大家肯定都认识，杨蕊是《欢天喜地七仙女》中五公主青儿的扮演者，被誉为七仙女中颜值最高的演员。人漂亮服饰也好看，但是画风转的很快，青儿的这身装扮仿佛是蜘蛛精上身，从头到脚都是蜘蛛网。

5.范冰冰

范冰冰在《福星高照猪八戒》中饰演美艳锦毛鼠，人很美打扮的也很漂亮，但是发簪却很像筷子，为这个造型增添了一点谈资，锦毛鼠很节约啊！

6.陈红

陈红在《无极》中饰演满神，一出场便让人吃惊不已，这个发型是打了多少发胶才成一把倒立的拖把的！

7.韩雪

如果说韩雪在《醉玲珑》中巫族长老的发型很奇葩仿佛是一只蜘蛛立在头上，那么在其他古装剧中的发型就不仅仅是奇葩的问题了，头发梳好后拿两根鸡毛就是发饰了，一把鸡毛掸子能拍完一部剧，剧组很穷么？

8.郑爽

郑爽在《太平公主秘史》中饰演少女时期太平公主和安公主，这个造型是怎么回事，来不及化妆直接在波波头上按个假辫子，然后发现还不错么，古人不是讲求“身体发肤受之父母”吗？这个年纪头发怎么会这么短！

看看这些古装剧中的雷人发型发饰，你看剧的时候发现了么？