除了喜欢关注爱豆们的日常生活，去了哪里，见了谁，爱豆们的感情生活更是观众们喜欢了解的事情。当得知爱豆恋爱时，粉丝们第一时刻都是很扎心的。所以，今天的小编就和小伙伴们一起探讨各家帅豆们的择偶标准。看看你是否有可能成为爱豆的另一半？



1、黄子韬

寒假期间热播的都市剧《谈判官》不久前落下帷幕。首次挑战电视剧的黄子韬饰演的谢晓飞，将嚣张跋扈却又重情重义的富二代公子诠释的淋漓尽致。谈及择偶标准时，黄子韬表示只要了解自己的工作与生活就行，不需要长的很漂亮。

2、胡歌

圈中大龄未婚黄金男寥寥无几，老干部胡歌就是一个。胡歌表示将来的老婆贤良淑德，拥有共同爱好就行，毕竟胡歌给我们塑造的就是温柔美男子的形象。不知道俩个温柔的人会碰撞出什么样的火花呢？

3、张艺兴

当下最火的综艺节目莫过于《偶像练习生》。不仅学员们备受关注，几位导师也是大咖级别的人物，尤其是张艺兴。作为颜值担当的张艺兴表示将来的老婆颜值是必须要有的，同时呢更注重内涵，而且不管何时都要把本人放在第一位。看来，张艺兴的占有欲很强哦！

4、吴亦凡

行走在时尚前沿的吴亦凡对于另一半的要求首先是清纯，不喜欢化浓妆的女孩子，所以喜欢大浓妆的菇凉们要注意啦。

5、李易峰

在《麻雀》发布会上的李易峰也透露了自己的择偶标准，有孝心是李易峰择偶标准之一。

6、易烊千玺

正在参加艺考的易烊千玺也说过自己的择偶标准，165的身高，喜欢撒娇的女孩，同时还要能照顾自己的弟弟。看来“撒娇女人最好命”还是有道理的嘛！

7、马天宇

由马天宇等领携主演的《悲伤逆流成河》、《凉生，我们可不可以不忧伤》就要上线啦。马天宇则喜欢比自己小的女生。

8、鹿晗

虽然已经有女朋友了，但是对于鹿晗的感情生活还是有很多人关注的。鹿晗就曾表示喜欢长头发、小嘴巴的女生，同时性格还要安静。你觉得关晓彤符合鹿晗的择偶标准吗？