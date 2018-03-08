李溪芮从小就喜欢跳舞，有着不错的芭蕾舞蹈功底，从小在美国长大的她为了想要实现梦想，在2011年回国之后正式加入乐坛，并且有了开拓内地和港台市场的计划，而且在《飘亮的李慧珍》这部电视剧中，也有着不错的表演实力，不仅仅大秀美腿，清新靓丽的外形瞬间成为了粉丝眼中的女神。







同年自己发行了个人的第一张音乐EP《热光》，也因此打开了演艺之路。对于土生土长的北京女孩来说，尽管是在国外生活多年，不过内心的本质还是那般豪爽。出道之后每次接收访问，李溪芮一张嘴就很随性的说起各种搞笑的段子，跟自己的形象完全唱反调的感觉，也因为这种“霸道”总裁的性格，让粉丝们更喜欢她演的戏了，一点都不做作。

之后她遇到了自己事业上的伯乐，杨幂成为了她的老板。签约之后，李溪芮的演绎生涯也算是进入了更好的轨道，有机会与杨幂一同出演《微时代》，这部电视剧的超高收视率也为她带来更多的机会，从此被众人所熟知。

2015年她带着《活色生香》与粉丝见面，人气不断提升的同时，个人的情感生活也备受关注。之前有媒体爆出她与一个神秘男友约会的消息，而男友是圈外人，格外的低调从来不会出现在公众场合。但是近几年随着李溪芮的事业发展得越来越顺利，她对于自己的婚姻并不着急，还是希望把重心放在事业上。

尽管已经出道多年，但是多数的戏剧李溪芮都只能饰演配角，而终于在《国民老公》里李溪芮获得了主演的机会，这部剧开播之后收视率就非常火爆，也因此让李溪芮体验了一次备受追捧的幸福感。不过眼尖的网友却也发现了，李溪芮的眼神和气质真的跟刘诗诗很相似呢。

李溪芮自己也表示很喜欢刘诗诗，但是还是希望不要被贴标签，在2018年一定会塑造更多精彩的角色，绝对不要辜负了粉丝对自己的期待。因为《国民老公》这部热播剧李溪芮累积了更高的人气，相信她未来的事业发展一定会更顺畅！