有道是，世界上没有完全相同的两片叶子，每一个个体都有自己的独特性。不过，有血缘关系的人因为相同的基因的驱使，让他们有相似之处。但是，往往会有一些巧合，让一些没什么联系的人看起来会很像。今天我们就来盘点娱乐圈与男星撞脸的女星，看看谁最像？





1、汤唯

汤唯被认为是中国古典美女的代表，长得非常有韵味。但是有趣的是，她和韩国男星张根硕长的很相似，难道这是她嫁到韩国去的一个理由嘛？

2、吴佩慈

九头身美女吴佩慈是很多人心中的女神，现在在家相夫教子的生活也让人羡慕。不过她的脸型跟黄立行很像，都说二人像亲兄妹！

3、吴昕

现在的吴昕不仅长的越来越漂亮，穿衣打扮的水平也提升不少。她从出道以来就跟李维嘉以“兄妹”相称，不过他俩的鼻子真想一个模子里刻出来的。

4、姚晨

大嘴姚晨虽说不是标准意义上的美女，但是人家很有自己的特点，容易被记住。不过，另一个人跟她有着相似的特点，那就是李菁。不知道姚晨会怎么想。

5、龚琳娜

《忐忑》这首神曲的创作者就死龚琳娜，她的歌曲很难让人模仿，但是她的脸却被乐嘉模仿了。仔细看，真的是很神似呢！





6、贾玲

贾玲在狗年的春晚上再次为大家带来了欢乐，很多都说喜欢她笑起来的酒窝。不知道有没有人发现，乔杉笑起来跟贾玲很像哦，这也是两人长得像的原因吧！

7、桂纶镁

《不能说的秘密》中，桂纶镁清纯的表演让人称她长着一张初恋脸。但是和孙耀威在一些角度却迷之相似，可能孙耀威也是初恋脸吧。

8、韩佳人

韩国女星韩佳人是很多人小时候最喜欢的明星，清纯可人，让人很有保护欲。不过她的长相却桐俊简直是“一模一样”了，连鼻子上的痣都是一样的！

9、广末凉子

日本女星广末凉子长的非常“无公害”，是邻家妹妹的类型。她和中国的邻家小哥哥王俊凯相似度很高，尤其是笑起来的时候，小虎牙都很可爱。

10、赵薇

《还珠格格》的热潮算是告一段落，但是对赵薇美颜的赞美却没有停止。有网友说，多看看何炅就像看赵薇了，毕竟他们长的那么像！

世界之大无奇不有，这些撞脸男星的女明星们，你最喜欢哪一个呢？