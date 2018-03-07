娱乐圈明星的颜值是非常重要的，只要你有颜值，就不怕没机会，不怕没人气。像之前的杨洋，李易峰等人，是众所周知的小鲜肉，颜值不是一般的高。他们在影视剧中帅气的面孔更加满足了很多少女们的幻想。然而，娱乐圈是一个不缺乏帅哥的地方，这边刚火了一个，那边又冒出来两个。下面我们一起来看看娱乐圈十大新晋小鲜肉，你最喜欢谁？







NO.1吴磊

吴磊是公认的演技与颜值加身的小鲜肉，但是因为吴磊为人处事比较低调，从不炒作，所以人气就稍微低了一些。但是一旦需要演技与颜值结合的角色时，很多导演都会选择吴磊，毕竟“三石弟弟”名不虚传。之前冬天吴磊看雪，让不少网友觉得吴磊就是初恋的标本啊！





NO.2刘昊然

刘昊然长得不是秀气的那种帅，他是那种乍一看很普通，但是越看越好看的那种。况且我们刘昊然也很有演技，开年电影《唐人街探案》也有他的出演，另外还有网剧《最好的我们》，他塑造的每一个角色都有他的独特味道。





NO.3王俊凯

王俊凯因为组合tfboys出名，三个人都很讨人喜欢，都各有各的特色，并且都拥有一大批粉丝。前不久王俊凯参加《演员的诞生》，节目中低调的介绍自己身份时也是被章子怡大赞，临场发挥也是没毛病，总之，希望我们凯凯能够越来越好！





NO.4侯明昊

侯明昊被很多网友称为“小猴子”，不仅仅因为他的帅气，平时也非常活泼。之前参加的《演员的诞生》，也是被网友看好，特别是章子怡，也对他露出了满意的笑容。他的代表作是《推理笔记》和《寒武纪》。





NO.5邢昭林

邢昭林是因为《双世宠妃》而大火，并且收获了不少铁杆粉丝，当时和《楚乔传》一起热播，也让不少网友调侃林更新，增加了不少乐趣。并且后期还拍摄《无法拥抱的你》，目前邢昭林还有三部剧尚未播出，期待！

NO.6曾舜晞

小编一直觉得他特别帅，特别是《择天记》里的唐三十六，简直活泼可爱到无法自拔。因其大眼睛被网友称为“大眼仔”，还觉得像迪丽热巴的弟弟，哈哈不过两个人的眼睛是真的大，这可让不少小眼睛羡慕嫉妒恨啊！





NO.7郭俊辰

之前大火的《太子妃升职记》中就有郭俊辰，而且戏份还不少，剧中非常可爱，明明有颜值，却要靠自己的演技来说话。其实他在《旋风少女》中也有出演，当时小编还觉得这个小鲜肉能有这样自然的演技真的很不错，也希望他发展的越来越好啊！

NO.8宋威龙

宋威龙是因为《半妖倾城》而大火的，当时真的是收获了不少粉丝。那棱角分明的脸庞和忧郁的眼神，满足了不少女粉丝对另一半的幻想啊。如今宋威龙主演的《凤囚凰》播出了，剧中是一个冷血的人物，小编不得不说，自古帅哥，只要酷就好啦！





NO.9赵英博

赵英博因为《快乐男生》而出名，节目中，明明是一个大帅哥，却偏偏特别腼腆，给人一种娇羞的感觉。但是高挑的身材又让人觉得很man很有安全感，并且还上过《快乐大本营》，小编也去看了那期，真的超级腼腆呀！感觉他周身都是粉嘟嘟的！





NO.10张新成

张新成出演《你好，旧时光》，剧中主要讲述青春时期的美好时光。带着暖暖小清新画风的一部剧也是火的不要不要的，当然也捧红了剧中的男女主角。张新成拥有治愈的笑容，让人感觉心头一暖。