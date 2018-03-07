眼下正值一年一度的艺考，中戏、北电这些艺术高校最近几乎被俊男靓女们占领。其中更有许多我们熟悉的面孔，例如因为综艺《花儿与少年3》而被大众熟知的童星宋祖儿。







北京电影学院今日复试，宋祖儿清爽着装、表情高冷的现身考场。1998年出生的宋祖儿在洛杉矶完成高中学业后，没有继续在国外读大学，而是返回中国通过艺考、高考就读于专业的艺术院校，足以看出小小年纪的她对于演艺事业的重视。

13年前，年仅七岁的宋祖儿出演了电视剧《海阔天高》，两年后，在古装神话剧《宝莲灯前传》中饰演哪吒而第一次给观众留下了印象。而真正让宋祖儿火起来的还要归功于马桶台的综艺《花儿与少年3》。节目播出后大热，宋祖儿更因清秀的面貌、讨喜的性格成为花少团中的“团宠”，在节目播出期间更是多次登上热搜榜。





一时间，媒体纷纷以“童星出道”“老戏骨”来定位这个女孩，可宋祖儿对此却又不一样的认知。在接受娱乐杂志采访时，宋祖儿对记者说“那都是别人给我戴的帽子，我从来没有觉得自己是童星，小时候真的就是玩。”

在艺考期间，宋祖儿同时还有电视作品在进行拍摄。那就是改编自江南的超级大IP剧《九州缥缈录》。宋祖儿与刘昊然搭档，分别出演该剧的女一、男一。和她搭档的前辈有张嘉译、张丰毅、许晴、雷佳音。能接到如此重量级的资源，足以见得宋祖儿未来星途的广阔。

让我们祝愿祖儿能顺利通过复试，进入自己理想的大学！