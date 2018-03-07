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盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

(2018-03-07 12:35:08)
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分类： 娱乐评论

婚礼对于一个女人来说，是人生中最重要的也是最幸福的一场仪式。但是有一些夫妻，在结婚的时候，因为种种原因，并没有如期的举行婚礼，造成了遗憾。但是现在的生活条件好了，不少人都会选择补办婚礼来弥补遗憾。下面我们来盘点一下娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

1、张国立和邓婕

这一对是娱乐圈的老夫妻老搭档了，两个人的恩爱故事也是很经典的。但是结婚的时候因为经济原因，没有举办婚礼。不过在近日的一档综艺节目中，张国立和邓婕在现场举行了婚礼，圆梦成功！

盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

2、林志颖和陈若仪

不老男神的爱情故事一直被称为传奇，据说陈若仪是林志颖的粉丝。不管是真是假，他们的幸福是不可否认的。在生下kimi之后，便开始准备婚礼事宜。终于在普吉岛举行了甜蜜又温馨的婚礼。

盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

3、包贝尔和包文婧

包贝尔和包文婧也是一对恩爱的夫妻，在女儿一岁的时候，他们选择补办婚礼。现场来了很多明星，惹人关注！

盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

4、郑钧和刘芸

结婚三年的他们在2013年于马尔代夫补办了婚礼，李亚鹏做伴郎，应采儿和秦岚是伴娘，郑钧现场的真情告白让人感动。

盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

5、陈建斌和蒋勤勤

在他们结婚即将迎来8年之际，在毛里求斯举办了盛大的婚礼。婚礼现场，他们一家三口其乐融融，陈建斌还献上了2.22克拉的钻戒，令人羡慕。

盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

6、陈奕迅和徐濠萦

这对夫妻很有自己的风格，无论是做人还是做事。在女儿两岁的时候，他们补办了婚礼，场面盛大，轰轰烈烈似乎就是在诉说他们的爱情。

盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

7、梅婷和曾剑

梅婷和曾剑的婚礼非常有特色，是一场婚礼爬梯，现场有众多亲朋好友到场。曾剑抱着女儿，梅婷的父亲牵着女儿，场面非常的感人。

盘点娱乐圈补办婚礼的八对明星，看看谁最浪漫？

8、郝蕾和刘烨

这场婚礼是两个人生下双胞胎儿子之后举行的，婚礼现场也放上了儿子的照片，真的是跟父亲非常相似。婚礼现场有众多明星好友到场，场面很盛大。

婚礼是见证爱情走向亲情的一个仪式，有生之年是一定要经历一次的。这些明星补办的婚礼中，你觉得哪一对的最浪漫呢？

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